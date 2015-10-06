نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته، ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضلالعباس(ع) در استان بوشهر ساخته و تکمیل شد.
وی از برگزاری مراسم وداع با ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضلالعباس(ع) در نقاط مختلف استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این مراسمات با همکاری و مشارکت شوراهای هیئتهای مذهبی این شهرها برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی بوشهر ادامه داد: از همه مسئولان و اعضای شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر نیز خواستهایم که با تمام امکانات و ظرفیتها برای استقبال باشکوه و پرشور از کاروان علمدار کربلا وارد عمل شوند.
وی خاطرنشان کرد: ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضلالعباس(ع) روز ۱۴ مهرماه از مسیر نوار ساحلی به شهر دلوار و سپس به شهر بردخون منتقل می شود و در این شهرها و مسیر ساحلی مراسمات مختلفی برگزار خواهد شد.
نوشادی بیان کرد: روز ۱۵ مهرماه در شهر دیر و روز ۱۶ مهرماه نیز در شهرستان کنگان مراسمات مختلفی با حضور مردم این مناطق برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از برگزاری مراسمات در کنگان، ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضلالعباس(ع) از شهرستانهای دشتی، دشتستان، گناوه و دیلم و سپس از از خوزستان و ایلام عبور کرده و وارد عراق خواهد شد.
سخنگوی شورای هیئتهای مذهبی کشور تاکید کرد: از هیئتهای مذهبی استان خوزستان و شهرهای محل عبور این ضریح نیز میخواهیم که با همه ظرفیتها برای برگزاری مراسمات استقبال از ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضلالعباس(ع)اقدام کنند.
نوشادی ادامه داد: رئیس و اعضای ستاد عتبات عالیات استان بوشهر و همچنین استادکاران و فعالان کارگاه ساخت ضریح تلاش بسیار زیادی برای ساخت ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضلالعباس(ع) داشتند که لازم است از آنها تقدیر و تشکر کنیم.
ضریح خیمهگاه حضرت ابوالفضلالعباس(ع) روزهای ۱۷ تا ۲۰ محرم در کربلای معلی نصب خواهد شد.
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