راه اندازی رصدخانه پژوهش و فناوری/ پیگیری روند تغییر اطلاعات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نشست رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری کشور، از دو طرح «سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) » و «رصدخانه پژوهش و فناوری» رونمایی و اجرای آزمایشی آنها آغاز شد.
«سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)» ، پیوندگاهی است میان درخواستکنندگان و عرضهکنندگان پژوهش کشور که افزایش بهرهوری ملی را با شبکهسازی میان نیازها و پژوهشها پی میگیرد. این سامانه در گام نخست، پیوند میان پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمانها دنبال میکند.
این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایتها) و عرضه پژوهش (توانمندیها و نیاز به حمایت) پشتیبانی میشود.
سازمانها میتوانند در این سامانه، درخواستها و حمایتهای خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، تامین منابع مالی، خدمات مشاوره، تامین تجهیزات و سختافزار، تامین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد.
از سوی دیگر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز میتوانند توانمندیها و گرایشهای پژوهشی خود را به همراه حمایتهایی که برای پیگیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمانها برسانند.
در همین حال «رصدخانه پژوهش و فناوری»، ابزاری مدیریتی و راهکاری تصمیمیار در حوزه علم، پژوهش و فناوری کشور محسوب می شود که امکان تحلیل، مقایسه، گزارشگیری و پیگیری روند تغییرات اطلاعات علمی، پژوهشی و فناورانه را فراهم میکند.
این رصدخانه از گنجینه اطلاعاتی تغذیه میکند که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در نزدیک به نیم قرن تاریخچه خود بر پایه ماموریت گردآوری، سازماندهی، ذخیره، حفظ، بازیابی، تحلیل و اشاعه مدارک و اطلاعات علم و فناوری كشور، به دست آورده است.
رصدخانه پژوهش و فناوری دارای ۵ داشبورد مدیریتی شامل داشبورد پارس (پایاننامهها و رسالهها) برای رصد اطلاعات پایاننامهها، رساله ها و پیشنهادیههای تحصیلات تکمیلی کشور، داشبورد پیشینه پژوهش برای رصد اطلاعات درخواستهای پیشینه پژوهش دانشجویان، استادان و پژوهشگران کشور، داشبورد همانندجو برای رصد همانندجویی در نوشتارهای علمی کشور، داشبورد دانش ایران برای رصد تولید دانش ایران در سطح جهان و داشبورد سمات ملی برای رصد اطلاعات پژوهشی کشور می شود.
از این میان داشبورد پارس تاکنون راهاندازی شده است.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با پیشینه ۴۷ سال فعالیت در زمینه علم و فناوری، بیش از ۸۰۰ هزار رکورد اطلاعات علمی را در پایگاه گنج در اختیار پژوهشگران قرار داده است.
