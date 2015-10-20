  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۸ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات انجام شد؛

راه اندازی رصدخانه پژوهش و فناوری/ پیگیری روند تغییر اطلاعات علمی

راه اندازی رصدخانه پژوهش و فناوری/ پیگیری روند تغییر اطلاعات علمی

رصدخانه پژوهش و فناوری به عنوان ابزاری مدیریتی در حوزه علم و پژوهش و با امکان فراهم کردن پیگیری روند تغییرات اطلاعات علمی و پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نشست رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری کشور، از دو طرح «سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت) » و «رصدخانه پژوهش و فناوری» رونمایی و اجرای آزمایشی آنها آغاز شد.

«سامانه عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)» ، پیوندگاهی است میان درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش کشور که افزایش بهره‌وری ملی را با شبکه‌سازی میان نیازها و پژوهش‌ها پی‌ می‌گیرد. این سامانه در گام نخست، پیوند میان پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمان‌ها دنبال می‌کند.

این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایت‌ها) و عرضه پژوهش (توانمندی‌ها و نیاز به حمایت) پشتیبانی می‌شود.

سازمان‌ها می‌توانند در این سامانه، درخواست‌ها و حمایت‌های خود را به آگاهی پژوهشگران برسانند که محور و موضوع پژوهش، تامین منابع مالی، خدمات مشاوره، تامین تجهیزات و سخت‌افزار، تامین اطلاعات و مانند آنها را در بر دارد.

از سوی دیگر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز می‌توانند توانمندی‌ها و گرایش‌های پژوهشی خود را به همراه حمایت‌هایی که برای پیگیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان‌ها برسانند.

در همین حال «رصدخانه پژوهش و فناوری»، ابزاری مدیریتی و راهکاری تصمیم‎یار در حوزه علم، پژوهش و فناوری کشور محسوب می شود که امکان تحلیل، مقایسه، گزارش‎گیری و پیگیری روند تغییرات اطلاعات علمی، پژوهشی و فناورانه‎ را فراهم می‎کند.

این رصدخانه از گنجینه اطلاعاتی تغذیه می‎کند که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در نزدیک به نیم قرن تاریخچه خود بر پایه ماموریت گردآوری، سازمان‌دهی،‌ ذخیره، حفظ،‌ بازیابی، تحلیل و اشاعه‌ مدارک و اطلاعات علم و فناوری كشور، به دست آورده است.

رصدخانه پژوهش و فناوری دارای ۵ داشبورد مدیریتی شامل داشبورد پارس (پایان‌نامه‎ها و رساله‎ها) برای رصد اطلاعات پایان‎نامه‎ها، رساله‏ ها و پیشنهادیه‎های تحصیلات تکمیلی کشور، داشبورد پیشینه پژوهش برای رصد اطلاعات درخواست‌های پیشینه پژوهش دانشجویان، استادان و پژوهشگران کشور، داشبورد همانندجو برای رصد همانندجویی در نوشتارهای علمی کشور، داشبورد دانش ایران برای رصد تولید دانش ایران در سطح جهان و داشبورد سمات ملی برای رصد اطلاعات پژوهشی کشور می شود.

از این میان داشبورد پارس تاکنون راه‌اندازی شده است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با پیشینه ۴۷ سال فعالیت در زمینه علم و فناوری، بیش از ۸۰۰ هزار رکورد اطلاعات علمی را در پایگاه گنج در اختیار پژوهشگران قرار داده است.

کد مطلب 2945386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها