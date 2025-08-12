آغاز رسمی کمپین «ایستاده چو ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، کمپین ملی «ایستاده چو ایران» با هدف تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران و پاسخگویی به شبهات روز در عرصه بین‌المللی، به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. این طرح مردمی که با حمایت نهادهای فرهنگی و پژوهشی کشور راه‌اندازی شده، از طریق سامانه پیامکی در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

این کمپین در قالب ۲۳ ویدئوی کوتاه به ارائه بانک اطلاعاتی جامعی از مستندات، تحلیل‌های کارشناسی و پاسخ‌های مستدل به شبهات موجود درباره سیاست‌های خارجی ایران و محور مقاومت پرداخته و به این ترتیب ابزاری قدرتمند برای مقابله با جنگ روانی دشمنان است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این طرح با بهره‌گیری از آخرین یافته‌های پژوهشی و تحلیل‌های راهبردی، پاسخگوی نیازهای فکری و اطلاعاتی اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نخبگان خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه یادشده، علاوه بر دسترسی به این محتوای ارزشمند، در مسابقه ملی این کمپین شرکت کرده و شانس خود را برای برنده شدن یکی از ۴۰ جایزه ۱۰ میلیون تومانی امتحان کنند. مهلت شرکت در این مسابقه ملی تا ۹ شهریور تعیین شده است.

این ابتکار نوین که با رویکردی ملی فرهنگی طراحی شده، به نظر می‌رسد بتواند گام مؤثری در تحکیم وحدت ملی و تقویت گفتمان انقلابی باشد.