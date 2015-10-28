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۶ آبان ۱۳۹۴، ۸:۱۴

درگفتگو با مهر مطرح شد؛

آغاز بررسی اساسنامه «اسکودا»/اداره اتحادیه وکلا توسط هیأت مدیره

آغاز بررسی اساسنامه «اسکودا»/اداره اتحادیه وکلا توسط هیأت مدیره

رئیس کانون وکلای مرکز از آغاز بررسی اساسنامه اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) برای برخی تغییرات ساختاری خبر داد.

نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دستور جلسه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز گفت: یکی از دستورات موضوع بررسی اساسنامه اسکودا بود. قرار است پیشنهاد کانون وکلای مرکز مبنی بر اداره اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) توسط هیئت مدیره و تصمیمات جمعی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد برای همین به تمامی کانون ها گفته ایم نظرات خود را در مورد تغییر اساسنامه اعلام کنند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که اسکودا باید بر اساس خرد جمعی اداره شود در حالی که هم اکنون بیشتر تصمیمات فردی است. حالا هم کانون مطالعاتش را آغاز کرده و هم روسای کانون ها پیشنهادات خود را ارائه می کنند تا به نتیجه برسیم.

به گزارش خبرگزاری مهر ۲۳ مهرماه سال جاری جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز برگزار شد که نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز اعلام کرد که یکی از دستورات جلسه پیشنهادی بوده که قرار است به اسکودا بدهیم و بر اساس آن با تغییر در اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای کشور، اسکودا به صورت هیئت مدیره ای اداره شود. گفته های نجفی در حالی بود که بهمن کشاورز رئیس اسکودا گفت: قبلا هم این پیشنهاد مطرح شده بود اما هم اکنون اسکودا توسط شورایی ۲۴ نفره که نمایندگان کانون های وکلا در سراسر کشور هستند اداره می شود و تصمیمات کلان هم با هیئت عمومی است. در مورد این پیشنهاد هم بدیهی است که اگر جزئیات دقیق و تفصیلی آن عنوان شود در شورای اجرایی و هیئت عمومی مورد بحث قرار می گیرد و اگر آرای کافی داشت نسبت به تغییر اساسنامه اقدام می کنیم.

کد مطلب 2951283

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