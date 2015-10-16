پیشنهاد سربسته وکلای مرکز به «اسکودا»/ تغییر در اساسنامه اتحادیه

خبرگزاری مهر- گروه جامعه: هم اکنون وکلای دادگستری تحت نظارت کانون های وکلا فعالیت می کنند. كانون وكلاي دادگستري مؤسسه‌اي است مستقل، داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل شده و اعضای این کانون را هيأت عمومي، هيأت مديره، دادسراي انتظامي وكلا و دادگاه انتظامي وكلا تشکیل می دهند که كانون وكلای هر محل به وسيله هيأت مديره اداره خواهد شد. بعنوان مثال هيأت مديره كانون وكلای مركز از ۱۲ نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود و در ساير مراكز دادگاه‌هاي استان مركب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.

هم اکنون استان های آذربایجان شرقی، فارس و کهکیلویه و بویراحمد، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، خراسان رضوی, شمالی و جنوبی؛گیلان، قزوین، خوزستان،کرمانشاه وایلام،همدان، قم، کردستان، گلستان، اردبیل، مرکزی، بوشهر، زنجان، لرستان،کرمان، البرز و چهارمحال و بختیاری دارای کانون وکلا هستند و در تهران هم کانون وکلا با نام کانون وکلای مرکز فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون‌های وکلا در سطح کشور برای ایجاد وحدت رویه بین خود سازمانی را به نام «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» با نام اختصاری اسکودا به وجود آوردند که وظیفه این اتحادیه ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین کانون‌ها است که از وظایف آن می توان به برگزاری آزمون وکالت در سراسر کشور اشاره کرد. هر چند در سایت خود اسکودا تاریخچه و اهداف و ... در مورد ماهیت این اتحادیه وجود ندارد اما ریاست بر این اتحادیه در میان وکلا و کانون های وکلا از اهمیت زیادی برخوردار است.

البته در کنار فعالیت کانون های وکلا و اسکودا مرکز مشاوران قوه قضائیه هم بر اساس ماده ۱۸۷برنامه سوم توسعه ایجاد شد و این مرکز هم می تواند از طریق آزمون پروانه وکالت صادر کند که البته اختلاف حقوقی میان این مرکز و کانون های وکلا همچنان باقی است چرا که وکلای دادگستری معتقدند این مرکز بعد ازپایان برنامه سوم توسعه دیگر نباید فعالیت خود را ادامه می داد و مسئولان مرکز هم می گویند در برنامه چهارم گفته نشده که فعالیت لغو شود. با این حال شاید با قانون جامع وکالت این مشکل رفع شود.

حاشیه های اسکودا

به گزارش خبرنگار مهر، اسکودا در سالهای گذشته با حاشیه هایی همراه بوده که می توان از آن میان به عدم ثبت نام اختصاری اسکودا در سازمان ثبت اسناد اشاره کرد. این اقدام حتی برای حقوقدانان هم موجب تعجب شد چراکه این نهاد کاملا حقوقی یادش رفته است که نام خود را بعد از سالها فعالیت ثبت کند و حالا نام اسکودا روی رب گوجه فرنگی ثبت شده و صاحب کارخانه هم این نام و علامت را ثبت قانونی کرده است.

همچنین دعوای کانون های وکلا و اسکودا با مرکز مشاوران بر سر تبلیغات وکلا هم جای بحث دارد که یک گروه معتقدند تبلیغات وکیل ممنوع و گروه دیگری می گویند مانعی ندارد. از دیگر حاشیه های اسکودا می توان به ماجرای شکایت یکی از داوطلبان آزمون وکالت در سال ۹۰ اشاه کرد که این شکایت تا مرز پلمپ شدن اسکودا هم پیش رفت اما به دلیل برخی مسائل اسکودا پلمپ نشد. ماجرا از این قرار بود که یکی از داوطلبان آزمون وکالت سال ۹۰ به دلیل پایمال شدن حقش در آزمون وکالت تصمیم به شکایت از اتحادیه سراسری کانونهای وکلا گرفت که تعداد شاکیان به ۵۰ نفر افزایش یافت. قاضی در این پرونده اعلام کرد: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران هیچ مجوزی از وزارت علوم و وزارت کشور اخذ نکرده و فعالیتی کاملا غیرقانونی دارد. حال این نهاد غیرقانونی خود را به جای کانون های وکلا محق دانسته و با سازمان سنجش برای برگزاری آزمون وکالت قرارداد منعقد می کند.

هر چند ماجراهای اسکودا و اختلاف چندین ساله حقوقی با کانون وکلای مرکز با انتخابات جدید و اعضای جدید کانون مرکز به ظاهر خاتمه یافت اما نامه و پیشنهاد جدید نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز فاز تازه ای را در تعامل قدیمی ترین کانون وکلای ایران با اسکودا رقم خواهد زد.

پیشنهاد کانون وکلای مرکز به اتحادیه سراسری کانون وکلا

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز برگزار شد که نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که یکی از دستورات جلسه پیشنهادی بوده که قرار است به اسکودا بدهیم و بر اساس آن با تغییر در اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای کشور، اسکودا به صورت هیئت مدیره ای اداره شود.

واکنش به تغییر اساسنامه

گفته های نجفی در حالی بود که موضوع را با بهمن کشاورز رئیس اسکودا مطرح کردیم که در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قبلا هم این پیشنهاد مطرح شده بود اما هم اکنون هم اسکودا توسط شورایی ۲۴ نفره که نمایندگان کانون های وکلا در سراسر کشور هستند اداره می شود و تصمیمات کلان هم با هیئت عمومی است.

وی افزود:هم اکنون اسکودا یک رئیس، ۲ نایب رئیس و ۲ بازرس دارد و به نوعی با شورایی که دارد گروه بزرگی این اتحادیه را اداره و هماهنگ می کنند. در مورد این پیشنهاد هم بدیهی است که اگر جزئیات دقیق و تفصیلی آن عنوان شود در شورای اجرایی و هیئت عمومی مورد بحث قرار می گیرد و اگر آرای کافی داشت نسبت به تغییر اساسنامه اقدام می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند بهمن کشاورز موضع گیری روشنی در مورد این پیشنهاد نکرده است اما می گوید که این پیشنهاد هنوز باز نشده و سربسته است. اما برخی حقوقدانان معتقدند کانون وکلای مرکز قصد دارد با این اقدام اسکودا را در اختیار بگیرد. به نوعی می توان گفت که بعد از روشن شدن لایحه جامع وکالت و یکپارچه شدن وکلا در کشور قطعا نقش اسکودا پررنگ تر شده و مدیریت هیئت مدیره ای این اتحادیه را چابک تر خواهد کرد اما باز هم این ذهنیت ایجاد می شود که آیا کانون وکلای مرکز می خواهد ماهیت اسکودا را سیاسی کند؟ آیا این اتحادیه قرار است روزهای بهتری را ببیند؟ آیا اسکودا نقش پررنگ تری در کانون ها خواهد داشت؟ برنامه کانون وکلای مرکز برای اسکودا چیست؟ آیا کانون مرکز بر پیشنهاد خود باقی می ماند؟

----------------------

گزارش از سید هادی کسایی زاده