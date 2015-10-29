۱۵میلیارد تومان اعتبار به شهرستان مرزی راز و جرگلان اختصاص یافت

به گزاش خبرنگار مهر، مجید پورعیسی عصر پنجشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان راز و جرگلان با بیان این مطلب اظهار کرد: میزان اعتبار تخصیصی در سال۹۲ به این شهرستان ۱۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و در سال گذشته نیز ۲۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به این شهرستان تخصیص یافت.

وی گفت: همچنین اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات سفر مقام معظم رهبری معادل ۱۳میلیارد ۴۰۰میلیون تومان، از دیگر اعتبارات اختصاص یافته به این شهرستان بوده است.

پورعیسی تصریح کرد: در مصوبات امسال سفر ریاست جمهوری به استان نیز اعتبارات خوبی برای اجرای پروژه های این شهرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تخصیص ۱۰میلیارد تومان اعتبار برای سد سومبار تصریح کرد: در سفر هیئت دولت به استان، ۱۳پروژه با موضوع آبرسانی پیش بینی و یک پروژه نیز به دلیل هزینه بر بودن آن، تصویب نشد.

پورعیسی گفت: در حوزه راه و کشاورزی نیز در مجموع چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار به شهرستان راز و جرگلان اختصاص یافت.

وی بهداشت و درمان را یکی از مهمترین مشکلات این شهرستان عنوان کرد و افزود: باید تدابیری برای رفع این مشکل اندیشیده شود و سیاست گذاری‌های این شهرستان با اولویت رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان باشد.

سرپرست مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: یکی دیگر از چالش های شهرستان راز و جرگلان نیروی انسانی و ساختمان اداری است که امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده این مشکل نیز به زودی رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان شمالی در پنجمین سفر شهرستانی خود، صبح امروز همراه با تعدادی از معاونان استانداری و مدیران کل دستگاههای اجرایی به منظور بررسی مشکلات شهرستان مرزی راز و جرگلان و دیدار با مردم و علمای اهل سنت به این شهرستان سفر کرد.

شهرستان ۷۰ هزار نفری راز و جرگلان که در اسفند ۹۱ به شهرستان ارتقا یافت، در ۱۵۰ کیلومتری شمال بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی قرار دارد.