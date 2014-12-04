فرصت های سرمایه گذاری در خراسان شمالی نیازمند اطلاع رسانی جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پورعیسی صبح پنج شنبه در کارگروه امور اقتصادی خراسان شمالی بر اطلاع رسانی و تبلیغات جامع پیرامون فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاه های اجرایی استان می بایست در کمترین زمان ممکن ۱۰ اولویت اصلی فرصت های سرمایه گذاری خود را مشخص کرده و به دبیرخانه کارگروه اقتصادی استانداری خراسان شمالی ارائه کنند.

وی همچنین بر توجه و اجرای مصوبات این کارگروه از سوی دستگاه های استان تأکید کرد و گفت: همه ادارات و دستگاه های خراسان شمالی باید مصوبات کارگروه اقتصادی استان را جدی گرفته و برای اجرایی شدن آنها اقدام کنند.

پورعیسی اضافه کرد: لازم است این کارگروه با دریافت و جمع آوری اولویت های فرصت های سرمایه گذاری از دستگاه های مختلف خراسان شمالی، اطلاع رسانی و تبلیغات جامعی پیرامون فرصت های مزبور با مساعدت استانداری داشته باشد.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست تا پایان آذر ماه جاری بحث سیاست گذاری و آینده نگری آمایش سرزمین استان را به اتمام رسانده و گزارش کامل آن در همه بخش ها ارائه شود.

پورعیسی همچنین خواستار تشکیل کارگروهی ویژه به منظور سرمایه گذاری و رسیدگی به امور مربوط به تولید ابریشم، صنعت فرش و گیاهان دارویی در خراسان شمالی شد.

وی در ادامه با بیان این که سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری نباید وابستگی دائمی و کامل به سیستم دولتی داشته باشند، اظهار داشت: لازم است متقاضی سرمایه گذاری ۲۰ الی ۳۰ درصد سرمایه مورد نیاز اولیه را داشته باشند تا این فرد ضمن داشتن ظرفیت سرمایه گذاری، به سیستم دولتی نیز وابستگی دائمی نداشته باشد.

پورعیسی همچنین با اشاره به اجرای پروژه کلینیک مدیریت برای نخستین بار در خراسان شمالی، افزود: این پروژه با هدف بررسی آسیب های موجود در استان اجرایی شده است.

به گفته معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان شمالی بر اساس نتایج این پروژه مهم ترین آسیب مطرح شده در مدیریت بخش های مختلف استان عدم تناسب مدرک تحصیلی با مشاغل موجود در ادارات خراسان شمالی است.