حل مشکل بیکاری نیازمند حرکت جهادی دربخش تولید و سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پورعیسی دوشنبه شب در دومین جلسه کارگروه اشتغال خراسان شمالی در اسفراین افزود: رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان نیازمند یک حرکت جهادی است.

وی اظهار داشت: دولت در پی ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه گذاری و تولید و ایجاد اشتغال است.

پورعیسی بررسی وضعیت اشتغال و رفع موانع و مشکلات شهرستانها را با حضور مدیران کل استان در شهرستانها، از اهداف برگزاری کارگروه اشتغال استان در شهرستان ها عنوان کرد.

وی افزود: باید ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال و راهکارهای استفاده از آن در بخش تولید و سرمایه‌گذاری بررسی شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان شمالی برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: کارگروه اشتغال استان برگزاری این دوره ها را در اولویت برنامه خود قرار داده است.

در ابتدای این جلسه فرماندار اسفراین طی سخنانی شهرستان اسفراین را شهرستانی مستعد و دارای پتانسیل های بسیار خوب در زمینه اشتغال دانست و گفت: باید از این امکانات و پتانسیل ها به نحو مطلوب استفاده شود.

مهدی عابدی اظهار داشت: بیکاری جوانان در این شهرستان یکی از عمده مشکلات و معضلات اجتماعی است.

وی خواستار تلاش همه جانبه مسئولان دستگاههای اجرایی استان و شهرستان برای رفع مشکل بیکاری و فراهم کردن زمینه اشتغال بیشتر برای جوانان شد.

مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین نیز در این جلسه گفت: مراکز صنعتی اسفراین با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، لذا باید برای افزایش تولید که طبیعتا به ایجاد اشتغال جوانان می انجامد، چاره ای اندیشیده شود.

رضا برزین از مسوولین استانی و شهرستان خواست در خصوص خدمات آب و برق، گاز و مسائل مربوط به مالیات مراکز صنعتی شهرستان را همراهی و کمک کنند.

به گزارش خبر نگار مهر، دومین جلسه کارگروه اشتغال استان خراسان شمالی ویژه بررسی مسائل و مشکلات مراکز صنعتی اسفراین با حضور معاون برنامامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان شمالی، فرماندار اسفراین و جمعی از مدیران کل استان و مدیران دستگاههای حمایتی، اقتصادی و آموزشی شهرستان در محل سالن اجتماعات شرکت لوله گستر اسفراین برگزار شد.