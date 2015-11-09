برنامه جدی وزارت بهداشت برای ایجاد دانشگاه خصوصی پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی امروز در حاشیه اولین نشست رؤسای دبیرخانه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه های علوم پزشکی اظهار داشت: پذیرش دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی کماکان از مسیر کنکور سراسری است.

وی در خصوص موضوع لایحه احکام ثابت برنامه ششم توسعه و اجازه قانونی در آن لایحه برای پذیرش بدون آزمون دانشجو در مناطق آزاد توضیح داد: لایحه ای که داده شده قطعا به مجلس می‌رود و مجلس بر آن نظر می دهد. اگر اختیاری به صورت ویژه به مناطق آزاد بدهند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این موضوع را بپذیرد، موضوع متفاوتی برای پذیرش دانشجو خواهد بود.

وزیر بهداشت افزود: وزارت بهداشت نظرش رعایت قانون فعلی است و ما در پذیرش دانشجویانی که هزینه های تحصیلشان را خودشان در قالب خودگردان پرداخت می کنند و از مسیر کنکور سراسری پذیرفته می شوند، به عدالت نزدیک تر می دانیم؛ چراکه جلوی پارتی‌بازی را می گیرد.

هاشمی اضافه کرد: خوشحالیم که اعلام کنیم رتبه هایی که در دانشگاه های مهم کشور در این شیوه پذیرفته شده اند، رتبه هایی در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ بوده اند و این نشان می دهد که افرادی که با استعداد هستند و خودشان توان پرداخت هزینه تحصیل را دارند، این صندلی‌ها را اشغال می کنند.

وی یادآور شد: تا آنجا که من اطلاع دارم، فعلا قانون پذیرش دانشجو به صورت شهریه ای از مسیر کنکور سراسری است.

وزیر بهداشت در پاسخ به مهر درباره برنامه این وزارتخانه جهت ساماندهی پذیرش دانشجوی شهریه ای در گروه علوم پزشکی تصریح کرد: شخصا معتقدم نباید اجازه دهیم ایرانی ها برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند، اما این موضوع با زور شدنی نیست و باید فرصت را فراهم کنیم.

هاشمی اظهار داشت: متاسفانه اکنون تعداد زیادی دانشجو در بعضی از کشورها هستند که اتفاقا مدرسان آنها ایرانی هستند و این به این معنی است که دانشگاه های خصوصی در برخی از این کشورها ایجاد شده که علاوه بر اینکه ثروت مردم را می برند، آموزششان نیز استاندارد نیست.

وی ادامه داد: چه اشکالی دارد ما در داخل کشور یا کشورهای حاشیه و همسایگان دانشگاه هایی را دایر کنیم که با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شوند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: ما در معاونت آموزشی به عنوان یکی از برنامه های جدی ایجاد و توسعه دانشگاه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با خواهرخواندگی کشورهای منطقه و همچنین دانشگاه های معتبر جهانی که دارای رتبه های زیر هزار هستند را پیگیری می کنیم.

وی گفت: باید کاری کنیم که از رفتن فرزندانمان به کشورهای مختلف از جمله اوکراین، فیلیپین و امارات جلوگیری کنیم؛ چراکه سطح دانش ایرانی ها با آنها قابل مقایسه نبوده و بهترین دانشگاه های آنها نیز دارای رتبه های ۴ هزار و ۵ هزار هستند. بنابراین بهتر است نگاه به درون داشته باشیم و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی زمینه را برای تحصیل دانشجویان ایرانی در داخل کشور فراهم کنیم.