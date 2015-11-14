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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

ابلاغ به دانشگاه های ارومیه؛

اختصاص امریه سربازی در حوزه روستا برای فارغ التحصیلان علوم انسانی

اختصاص امریه سربازی در حوزه روستا برای فارغ التحصیلان علوم انسانی

فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی در مقاطع ارشد و دکتری در حوزه روستا می توانند از امریه خدمت مقدس سربازی در استان آذربایجان غربی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های کشور در رشته های جامعه شناسی، جغرافیای روستایی، برنامه ریزی منطقه ای، اقتصاد، مدیریت منابع انسانی، MBA و سایر تخصص های مرتبط با توسعه روستایی می توانند از این امریه استفاده کنند.

این امریه از سوی دفتر امور روستایی و شورای عالی استانداری با هدف انجام کارهای مطالعاتی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و شکل گیری کارگروه های از نخبگان، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته است.

معرفی فارغ التحصیلان ارشد و دکتری جهت جذب امریه در حوزه روستا به دانشگاه ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی و دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی ابلاغ شده است.

کد مطلب 2966412
زهره بال

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