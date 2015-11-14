اختصاص امریه سربازی در حوزه روستا برای فارغ التحصیلان علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های کشور در رشته های جامعه شناسی، جغرافیای روستایی، برنامه ریزی منطقه ای، اقتصاد، مدیریت منابع انسانی، MBA و سایر تخصص های مرتبط با توسعه روستایی می توانند از این امریه استفاده کنند.

این امریه از سوی دفتر امور روستایی و شورای عالی استانداری با هدف انجام کارهای مطالعاتی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و شکل گیری کارگروه های از نخبگان، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان اختصاص یافته است.

معرفی فارغ التحصیلان ارشد و دکتری جهت جذب امریه در حوزه روستا به دانشگاه ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی و دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی ابلاغ شده است.