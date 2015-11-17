به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ سرای اندیشه، همزمان با فرا رسیدن ماه صفر و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، حضرت امام حسین(ع)، سوگواره عاشورایی «بر آستان اشک» - شب‌های شعر و مرثیه خوانی هم نوا با کاروان اسراء کربلا- به مدت ۳ شب از ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه در آمفی تئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

در شب اول این سوگواره که مقارن با شب پنجم ماه صفر است شاعران با موضوع بانوی کربلا حضرت رقیه(س)، شب دوم حضرت زینب(س) و شب سوم امام حسن مجتبی(ع) به شعر خوانی و مرثیه سرایی در رثای اهل بیت علیهم السلام خواهند پرداخت.

حضور در این مراسم برای عموم علاقمندان به اهل بیت(علیهم السلام) آزاد است و مراسم قرعه کشی کمک هزینه سفر به عتبات عالیات در پایان هر شب برای یک نفر از عاشقان اهل بیت علیهم السلام انجام خواهد شد.

این برنامه با مشارکت پایگاه خبری عقیق، در فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه برگزار می‌شود.