به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه علمی «چرخ» که این شب ها با اجرای سیاوش صفاریان پور روی آنتن شبکه چهار می رود امشب ساعت ۱۹ به بهانه موفقیت عمل جراحی پیوند کامل صورت، به دنیای پزشکی سر می زند و از تازه های این علم در حوزه پیوند اعضا به مخاطبان می گوید.

در بخش اول برنامه به یکی از عجیب ترین جراحی های پیوند اندام سر زده می‌شود. این عمل جراحی که بیشتر به فیلم های تخیلی مشابهت داشت، با تغییر چهره یا پیوند کامل صورت بسیار خبرساز شد. در بخش دوم برنامه چرخ همراه با دکتر جاویدی جراح قلب گفتگویی درباره جهان شگفت انگیز تن به مخاطبان عرضه می شود.

یادی از فرزاد مویدی گوینده فقید رادیو

برنامه شبانگاهی «صد برگ» امشب به مناسبت درگذشت گوینده پیشکسوت رادیو آیتم های ویژه ای پخش می کند.

در برنامه امشب از زنده یاد فرزاد مویدی گوینده پیشکسوت رادیو یاد می شود. این برنامه با اجرای رشید كاكاوند همانند برنامه های گذشته به مباحثی درحوزه ادبيات می پردازد و حافظ خوانی می کند.

همچنین گفتگويی ویژه با عليرضا شجاع نوری در این برنامه خواهیم دید.

«صد برگ» به مناسبت سالروز تولد زنده ياد ايرج بسطامی اثری از او پخش می کند.