رضا کوچک زاده مدیر رادیو اربعین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبالی که تاکنون از این شبکه رادیویی صورت گرفته است، گفت: زائران کربلا ارتباط بسیار خوبی با این شبکه رادیویی برقرار کرده اند و نشانه آن این است که برای ما روزانه فایل های صوتی و تصویری زیادی ارسال می شود که نشان دهنده توجه به این شبکه است.

وی ادامه داد: بسیاری از این فایل های صوتی که گاهی گزارش های خود مردم از پیاده روی کربلاست در رادیو اربعین استفاده می شود و به این ترتیب آن را به یک شبکه تعاملی تبدیل کرده است.

مدیر رادیو اربعین با اشاره به فعالیت های این شبکه رادیویی اعلام کرد: در این شبکه ارتباط بسیار خوبی با مسوولان کمیته های ۱۱ گانه ستاد عالی اربعین حسینی وجود دارد و آنها پاسخگوی سوالات مردمی در این شبکه هستند. این کمیته ها تمامی اطلاعیه ها، پیام ها، مسایل بهداشتی و... را از این طریق اعلام می کنند و رادیو اربعین تنها شبکه ای است که در طول شبانه روز به موارد مورد نیاز زائران برای یک سفر امن می پردازد.

کوچک زاده به دیگر فعالیت های رادیو اربعین اشاره کرد و گفت: ما در این شبکه رادیویی با وزیران مختلف بهداشت، ارتباطات و... گفتگو می کنیم و آنها اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار می دهند. تلاش ما بر این است تا تمام نیازهای یک زائر را در این ایام تامین کنیم. اطلاع رسانی درباره ستادهای اسکان، پایگاه های جمعیت هلال احمر و مسایل پزشکی، بیان اینکه زائران ایرانی از چه سیم کارت هایی می توانند استفاده کنند و چگونه می تواند با ایران در ارتباط باشند و همچنین مباحث معنوی مرتبط با زیارت اربعین و آداب زیارت از جمله این مسایل است.

وی اضافه کرد: رادیو اربعین به نوعی می کوشد تا راهپیمایی عظیم اربعین را هویت مند کند و ما از طریق این شبکه رادیویی ابعاد معرفتی و معارفی اهل بیت را بازخوانی می کنیم. حدود ۲ میلیون نفر از کشور به پیاده روی اربعین رفته اند و باید نیازهای آنها به صورت منسجم به شکل مادی و معنوی برآورده شود. خوشبختانه در خود عراق هم استقبال خوبی صورت گرفته است و اکثر پایگاه ها و موکب‌ها شبکه رادیویی اربعین را از بلندگوهای خود پخش می کنند.

مدیر رادیو اربعین در پایان با اشاره به تمدید پخش این شبکه تا پایان صفر اظهار کرد: ما با بازخوردهای مثبتی که از این شبکه رادیویی دریافت کردیم تصمیم گرفتیم تا پایان ماه صفر پخش گزارش و اطلاع رسانی را از این شبکه ادامه دهیم. بعد از پیاده روی کربلا عده زیادی به سوی حرم امام رضا (ع) پیاده روی خواهند داشت و تلاش ما بر این است که مسایل مورد نیاز در طول مسیر زائران حرم مطهر امام رضا (ع) را نیز رفع کنیم. بنابراین علاوه بر گزارشگرانی که داریم برنامه سازان رادیو اربعین نیز به حرم امام رضا (ع) خواهند رفت تا به طور زنده با آنها ارتباط برقرار کنیم.