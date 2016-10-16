رضا کوچک‌زاده تهمتن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی رادیو اربعین که سال ۹۴ برای اولین بار شکل گرفت، گفت: ما تجربه خوب و موفقی از سال گذشته داشتیم که این شبکه رادیویی به همت معاونت صدا راه اندازی شد و حالا با توجه به اهمیت معنوی این مراسم، معاونت صدا امسال هم بر آن شد تا برای پوشش هرچه بهتر اخبار و اطلاعات مربوط به حضور گسترده زائران «رادیو اربعین» را راه اندازی کند.

از اول آبان تا ۱۰ آذر دوره فعالیت رادیو اربعین

وی درباره زمان راه اندازی رادیو اربعین عنوان کرد: رادیو اربعین از روز شنبه اول آبان مصادف با ۲۰ محرم به صورت رسمی کار خود را آغاز می کند و پایان ماه صفر یعنی دهم آذرماه به کار خود پایان می دهد.

مدیر رادیو اربعین با اشاره به عملکرد این شبکه اعلام کرد: ما آخرین اقدامات دستگاه ها و نهادهای خدمات رسان به زائران را پوشش می دهیم و اطلاع رسانی لحظه به لحظه از اخبار مربوط به این تجمع میلیونی را ارایه می کنیم. در واقع تدارکات و اطلاعاتی را که زائران در طول سفر خود به آن نیازمند هستند، به آنها ارایه می کنیم.

پخش ۲۴ ساعته در سراسر کشور، نجف اشرف و کربلا

کوچک‌زاده تهمتن اضافه کرد: پخش رادیو اربعین ۲۴ ساعته است و نکات لازم را به صورت خبر، گزارش و گفتگو اطلاع رسانی می کند. مخاطبان می توانند رادیو اربعین را روی موج اف ام ردیف ۹۵.۵ مگاهرتز در تهران دریافت کنند. موج این شبکه در استان ها نیز از طریق صداوسیمای استان ها اعلام می شود. ما امسال توانستیم با تلاش همکاران در بخش فنی معاونت صدا، رادیو اربعین را به صورت سراسری پخش کنیم چون سال گذشته فقط در تهران و استان های مرزی کشور این شبکه دریافت می شد.

وی با اشاره به دیگر موج های این شبکه رادیویی عنوان کرد: مخاطبان می توانند از طریق دستگاه های ستاپ باکس، گیرنده های دیجیتال و اپلیکیشن تلفن همراه این شبکه را دریافت کنند با تلاش همکاران فنی رادیو اربعین، این شبکه در نجف اشرف روی موج اف ام ردیف ۹۱/۹ مگاهرتز و در کربلای معلی روی موج اف ام ردیف ۹۰/۹ مگاهرتز قابل دریافت است. همچنین مخاطبان می توانند برای تعامل بیشتر با شماره ۳۰۰۰۹۵۵ با ما در ارتباط باشند و از طریق تلفن ها و شبکه های اجتماعی سخنان خود را به گوش ما برسانند.

آموزش مکالمه عربی و آداب و احکام سفر

این مدیر رسانه‌ای درباره ماموریت های رادیو اربعین اظهار کرد: ماموریت این شبکه اطلاع رسانی است که در قالب ۱۲ باکس خبری شامل ۴ باکس مشروح خبری و ۸ باکس غیرمشروح ارایه می شود.

مدیر رادیو اربعین با اشاره به برنامه های روتین این شبکه یادآور شد: پخش روزانه دعای عهد بعد از اذان صبح و دعای ندبه بعد از اذان صبح روزهای جمعه، پخش سخنرانی هایی از وعاظ معروف، سخنان کوتاه وعاظ در باکس های مختلف، پخش مستندهای رادیویی ویژه اربعین، نمایش های رادیویی ویژه این ایام، مباحث کارشناسی در زمینه تبیین فلسفه اربعین و پیاده روی آن، مباحثی درباره دلایل اهمیت زیارت اربعین و تفسیر فرازهایی از زیارت اربعین، آداب و احکام زیارت، امنیت و بهداشت سفر، فضایل قرائت قرآن کریم در سفر اربعین، تفسیر فرازهایی از زیارت وارث و فرزاهایی از زیارت جامعه کبیره، آموزش مکالمه، کلمات و اصطلاحات پرکاربرد عربی که در سفر لازم خواهند بود و پخش ترتیل روزانه یک صفحه از قرآن کریم از برنامه های روتین ما در این ایام هستند.

وی در پایان به دیگر برنامه های رادیو اربعین اشاره کرد و گفت: پخش مداحی، مراثی و روضه خوانی های مرتبط با محرم و اربعین از برنامه های ویژه ماست و ما در این شبکه با یاران حضرت اباعبدالله(ع) و شهدای کربلا و همچنین تاریخ اربعین آشنا می شویم. در کنار ارتباط با مسئولان و اعضای کمیته های عالی ۱۳ گانه اربعین ۹۵ گزارش های مردمی از سطح شهر تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها را داریم.