به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین زمانی نیا پس از دیدار با هیات ٣٦ نفره ایتالیایی به سرپرستی «کارلو کالندا» معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا با اشاره به سابقه همکاری ایران و ایتالیا از علاقه‌مندی به گسترش روابط نفتی و گازی در پساتحریم خبر داد و گفت: ایتالیایی‌ها عنوان کرده‌اند که هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری شرکت‌های ایتالیایی در ایران وجود ندارد، ضمن اینکه شرکت بیمه صادراتی «ساچه» ایتالیا اعلام کرد که میزان پوشش بیمه ای این شرکت از میزان قبل از تحریم‌ها کمتر نخواهد بود و سقف آن نامحدود است.

به گفته این مقام مسئول، شرکت بیمه صادراتی ساچه ایتالیا که تحت پوشش دولت آن کشور قرار دارد، یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه ای در اروپا و جهان به شمار می آید. این شرکت در سال‌های پیش از تحریم علیه ایران، ‌بیمه بسیاری از طرح‌های بزرگ را عهده دار بود و اکنون به دنبال از سرگیری روابط با ایران است.

این مقام مسئول از حضور یک هیات ایتالیایی نفتی و گازی به ایران در پایان ماه ژانویه ٢٠١٦ خبرداد و یادآور شد: در این سفر پروژه‌های مورد علاقه شرکت‌های ایتالیایی در زمینه نفت و گاز برای سرمایه گذاری به شرکت ملی نفت اعلام خواهد شد تا هر چه سریع تر کارهای عملیاتی آن آغاز شود.

زمانی نیا با اشاره به علاقه‌مندی شرکت‌های ایتالیایی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در مدل جدید قراردادهای نفتی، گفت: ایتالیایی‌ها خواستار معرفی شرکت‌های ایرانی برای همکاری با شرکت‌های ایتالیایی از سوی شرکت ملی نفت ایران شدند.