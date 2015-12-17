به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله کعبی نماینده فعلی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری صبح امروز پنج‌شنبه برای حضور در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور در فرمانداری اهواز ثبت‌نام کرد.

آیت‌الله عباس کعبی در سال ۱۳۴۱ در خانواده‌ای مذهبی در منطقه لشکرآباد اهواز به دنیا آمد. تحصیلات دوران ابتدائی، راهنمایی و متوسطه را در مدارس اهواز سپری کرد. از ۱۲ سالگی ضمن تحصیل در مقطع راهنمایی در حوزه علمیه آیت‌الله کرمی به کسب علوم پایه حوزوی پرداخت. وی از سال ۱۳۵۵ رسماً تحصیلات حوزوی خود را آغاز کرد.

وی همزمان با شروع جنگ ایران و عراق، نخست در قالب بسیج مردمی و سپس به شکل رسمی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. بخشی از فعالیت عباس کعبی در سپاه پاسداران مربوط به فعالیت فرهنگی در بخش عربی سپاه پاسداران و در میان عشایر عرب خوزستان بوده است. وی در طول حضور ۴۶ ماهه در جبهه، دو بار مجروح شده است. همچنین برادر وی شهید علی کعبی نسب یکی از شهدای دفاع مقدس است.

آیت‌الله کعبی در قالب بخش عربی سپاه پاسداران در سال ۱۳۶۰ به لبنان اعزام شد. این امر در سازمان‌دهی و شکل‌گیری حزب‌الله لبنان بسیار مؤثر بود. وی از همین طریق با سید عباس موسوی، دبیر کل سابق حزب‌الله و نیز سید حسن نصرالله دبیر کل فعلی حزب‌الله همکاری می‌کرد. وی در دوره‌های متعدد در خطوط مقدم جنوب و بقاع غربی لبنان حضور داشت و برای کادر و کارکنان حزب‌الله دروس عقیدتی، سیاسی به‌ویژه در زمینه ولایت‌فقیه برگزار کرد.

آیت‌الله کعبی دوره مقدماتی دروس حوزوی را در حوزه علمیه آیت‌الله کرمی و مدرسه علمیه امام خمینی اهواز گذراند و دوره سطوح عالی و خارج فقه و اصول را در حوزه علمیه قم و نزد اساتیدی چون وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، سید کاظم حائری و سید محمود هاشمی شاهرودی فرا گرفت. همچنین در مباحث تفسیر، معارف الهی، فلسفه دین و تهذیب نفس اساتیدی چون: جوادی آملی، مصباح یزدی، مشکینی، مظاهری و احمدی میانجی را دید.

آیت‌الله کعبی، تدریس علوم دینی را از سال‌های آغاز طلبگی شروع کرده و تاکنون به تدریس دروس بسیاری از جمله کتاب‌های لمعه، رسائل، مکاسب، کفایه و حلقات اصول شهید صدر و نیز تدریس ۱۲ سال خارج فقه و اصول اشتغال داشته است.

آیت‌الله کعبی مدرک کارشناسی حقوق را از مجتمع آموزش عالی قم وابسته به دانشگاه تهران دریافت کرد و دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به پایان رسانید.

وی یکی از اساتید راهنما، مشاور و داور پایان‌نامه‌های علمی سطح سه «کارشناسی ارشد» و سطح چهار «دکتری»، طلاب حوزه‌های علمیه است و تاکنون بر بیش از صد پایان‌نامه نظارت داشته است. وی هم‌اکنون عضو کمیته فقه و قضا مدارج علمی حوزه نیز هست.

آیت‌الله کعبی به‌عنوان صاحب‌نظر در فقه حکومتی و حقوق عمومی شناخته می‌شود. همچنین با ده‌ها دوره تدریس حقوق اساسی در میان فضلای حوزه و دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به‌عنوان نظریه‌پرداز مسائل حقوق اساسی و حقوق کار مشهور است. جزوه‌های تدوین‌یافته از دروس وی هم‌اکنون در مراکز حوزوی و دانشگاهی در حال تدریس است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در دوره پنجم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تحقیق و بررسی مجلس خبرگان، عضو کمیته تدوین بیانیه‌های مجلس خبرگان، عضو هیئت‌علمی و مدیر مدرسه تخصصی فقه و حقوق مرکز جهانی علوم اسلامی، عضو کمیته قضا و حقوق مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و نائب رییس مجمع نمایندگان طلاب و فضای حوزه علمیه قم در دو دوره چهار ساله بخشی از سوابق آیت‌الله کعبی به شمار می‌روند.

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۴) در هفتم اسفند ۱۳۹۴ همزمان با مرحله نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵–۱۳۹۴) برگزار می‌شود.

در حال حاضر خوزستان ۶ نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد. آیت‌الله عباس کعبی، آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری، آیت‌الله سید علی شفیعی، آیت‌الله محسن حیدری، آیت‌الله احمدی شاهرودی و حجت‌الاسلام علی فلاحیان نمایندگان فعلی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری هستند. در این دوره تعداد نمایندگان خوزستان به ۷ نفر افزایش پیدا کرده است.