به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی دوشنبه شب در نطق تلویزیونی خود به مناسبت انتخابات مجلس خبرگان رهبری، این مجلس را مجلس ولایت فقیه، دیده بان نظام اسلامی، یاور ولایت و حامی و هدایتگر مسئولان در جهت خدمت به مردم و اسلام دانست.

وی افزود: مجلس خبرگان، تقویت کننده انسجام، هویت اسلامی و برادری در کشور، نماد مردم سالاری دینی و تضیمن کننده مقبولیت و مشروعیت نظام است. این مجلس نقطه پیوند ملت و نظام و ولایت است و مشارکت پرشور مردم در آن باعث می شود که پرچم اسلام و اهل بیت(ع) در بالاترین سطح خود و در اوج عزت و اقتدار و افتحار به اهتزار دربیاید.

آیت الله کعبی با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات پیش رو که به نوعی تجدید بیعت با امام خمینی(ره)، شهدا و نصرت دین اللهی است، بیان کرد: به عنوان منتخب مردم خوزستان در مجلس خبرگان با همه اقوام خوزستانی از جمله لر، بختیاری، عرب، دزفولی، شوشتری، بهبهانی، قشقایی و سایر اقوام زندگی کرده ام و گواه می دهم همه آنها دل به انقلاب بسته اند و پای آرمانهای امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی ایستاده اند.

سوابق ملی

کاندید مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: به لطف مردم خوزستان و مدد جستن از اهل بیت(ع) به عنوان یک خوزستانی به جایگاه های بالای علمی و سیاسی دست یافته ام به گونه ای که در این مدت عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در دوره پنجم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم و چهارم، نائب رئیس کمیسیون آئین نامه مجلس خبرگان، نائب رئیس کمیسیون حراست و پاسداری از ولایت فقیه مجلس خبرگان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق و بررسی مجلس خبرگان، عضو کمیته تدوین بیانیه‌های مجلس خبرگان، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و استاد نمونه این موسسه در سال ۸۳-۸۲ بوده ام.

خوزستان می تواند با اتکا بر این ظرفیت های بی نظیر به قطب صنعتی، فرهنگی، کشاورزی و خدماتی کشور تبدیل شود ولی متاسفانه اکنون چنین جایگاهی ندارد. کاندید مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز در مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه خوزستان با بیان اینکه مدرک کارشناسی حقوق خود را از مجتمع آموزش عالی قم وابسته به دانشگاه تهران دریافت کرد و دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به پایان رسانده ام، بیان کرد: در سال های اخیر استاد راهنما، مشاور و داور ده‌ها پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای فقه و حقوق در حوزه و دانشگاه و تدوین کننده ده‌ها مقاله علمی، حقوقی و فقهی در مجلات معتبر بوده ام. ضمن اینکه به مدت ۲۱ سال در حوزه علمیه قم در حال تدریس فقه و اصول هستیم.

آیت الله کعبی با بیان اینکه خوزستان قلب تپنده ایران است، اظهار کرد: خوزستان ۷۵ درصد نفت، منابع طبیعی بسیار غنی، میلیون ها هکتار زمین حاصلخیز و قابل کشت، هفت رودخانه پرآب، نیروهای تحصیلکرده، بسیجیان جان برکف و مردمی با فرهنگ را در دل خود جا داده است و می تواند با اتکا بر این ظرفیت های بی نظیر به قطب صنعتی، فرهنگی، کشاورزی و خدماتی کشور تبدیل شود ولی متاسفانه اکنون چنین جایگاهی ندارد.

شاه کلید حل مشکلات

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شاه کلید حل مشکلات استان خوزستان، پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در سطح ملی و استانی است، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی، مبارزه با رکود، رفع بیکاری، اتحاد و برادری، ایجاد امید و نشاط در جامعه، حل مشکل اشتغال و ازدواج جوانان و توجه به محرومان باید مورد توجه قرار بگیرد و این امر با غیرت خوزستان، همت ملی، روجیه انقلابی و ولایتمداری، فرهنگ ناب عشایری، همدلی و همزبانی و استفاده از ظرفیت های حاکمیتی نیروهای خوزستان در سطح ملی امکانپذیر است.

وی در خصوص مشکلات خوزستان نیز گفت: قوم گرایی منفی، جناح گرایی، انحصار طلبی، سوء مدیریت، ایجاد بدبینی و بدگمانی بین مردم، پراکندگی و عدم اتحاد نخبگان و خواص باعث مشکلاتی در استان خوزستان شده که باید با درایت، این خصوصیات که در شان مردم ولایتمدار خوزستان نیست، برطرف شود.

نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از خوزستان افزود: حل مشکلات طرح ۵۵۰ هزار هکتاری، استفاده مناسب از سهم دو درصد نفت، تقویت مدیران کارآمد و مقابله با مدیران ضعیف و حاشیه ساز، توجه ویژه به مبحث اشتغال نیروهای بومی و دادن فرصت های اشتغال به نیروهای هر منطقه در استان، ایجاد عدالت اجتماعی و تقویت آموزش و پروش و آموزش عالی از راه های برون رفت از برخی شرایط نامناسب حاکم بر استان خوزستان است.

خوزستان قطب فرهنگ و ادب

آیت الله کعبی، خوزستان را قطب فرهنگ و ادب دانست و گفت: مردم خوزستان باید بدانند این استان چه ظرفیت های بی نظیری در حوزه شعر و ادب و فرهنگ در اختیار دارد و شاعران و ادیبان بزرگی را در دامان خود پرورش داده است. ضمن اینکه خوزستان دروازه ورود تشیع به ایران و پایتخت مقاومت نیز محسوب می شود.

وی از تاسیس یک شبکه ماهواره ای به زبان عربی در خوزستان خبر داد و گفت: مقدمات این کار فراهم شده و هماهنگی های لازم با مدیران صدا و سیما برای این کار صورت گرفته است. شرایط لازم در خوزستان برای راه اندازی این شبکه و تولید برنامه های مناسب فراهم است و ان شالله به زودی خبرهای خوبی در این خصوص به اطلاع مردم می رسد.

آیت الله کعبی از همه مردم ایران به خصوص عشایر خواست که هیچگاه صحنه انتخابات را ترک نکنند و مثل همیشه با ایستادگی بر آرمان های به حق خود باز هم با حضور در پای صندوق های رای، باعث تقویت انقلاب و نظام شوند چرا که اقوام و طیف های مختلف ایران زیر سایه پرچم سه رنگ ایران، یک خانواده به شمار می روند.

وی تاکید کرد: از همه مردم ایران به خصوص خوزستانی ها دعوت می کنم روز هفتم اسفندماه با حضور باشکوه در پای صندوق های رای، روحیه انقلابی و اسلامی و شیعی خود را به نمایش بگذارند.