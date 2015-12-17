به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه چهارمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای کاسپین ظهر امروز با حضور استان‌های گلستان، گیلان، مازندران و سمنان در خراسان شمالی و با معرفی برگزیدگان این جشنواره برگزارشد.

برپایه این خبر، رای هئیت داوران این جشنواره به این شرح قرائت شد:

هیئت داوران این جشنواره برای بخش پوستر و بروشور هیچ برگزیده‌ای نداشت.

در بخش گریم، رتبه اول به نمایش «بره خوش آواز» از استان گیلان، رتبه دوم به نمایش «بزغاله آوازه خوان» از استان گلستان و رتبه سوم به نمایش «نقش، بازی، نمایش» از استان گیلان اختصاص یافت.

همچنین در بخش طراحی صحنه، رتبه اول به نمایش «جاده» از استان مازندران، رتبه دوم به نمایش «زندگی در دهانه آتشفشان» از خراسان شمالی و رتبه سوم به نمایش «بره خوش آواز» از استان گیلان تعلق گرفت.

در بخش بازیگری همراه الف، رتبه اول به نمایش «بازیگر جاده» خانم منیژه منصوری از استان مازندران، رتبه دوم به یاسمن گلرخ در نمایش «زندگی در دهانه آتشفشان» از خراسان شمالی و رتبه سوم به فاطمه احمدی بازیگر نمایش «رنگ بیرنگی» از استان گلستان اختصاص یافت.

در بخش بازیگر همراه آقایان نیز رتبه اول سید سعید نعمتی بازیگر نمایش «بره خوش آواز» استان گیلان، رتبه دوم شامل دو برگزیده به بازیگر نمایش «تریبون» صاحب دست افشان و نمایش «بره خوش آواز» سیدحسام حسینی هر دو از استان گیلان و رتبه سوم نیز به سید سعید شاه چراغی بازیگر نمایش «چه درونگ تن‌هاست» از استان سمنان اختصاص یافت.

همچنین در بخش بازیگری جسمی و حرکتی بانوان رتبه اول به مهناز فریدی بازیگر «نمایش جاده» از استان مازندران، رتبه دوم به هانیه صداقت بازیگر نمایش «روپاس» از خراسان شمالی و رتبه سوم به فاطمه رحیمی بازیگر نمایش «بره خوش آواز» از استان گیلان رسید.

در بخش بازیگری جسمی حرکتی آقایان حسین و حسن پایاب بازیگران نمایش «جاده» از استان مازندران و علیرضا رهبری بازیگر نمایش «چه درونم تن‌هاست» از استان سمنان تقدیر شدند، و رتبه اول این بخش به مجید رضازاده بازیگر نمایش «بره خوش آواز» از استان گیلان، رتبه دوم به داوود بیگلری بازیگر نمایش «زندگی در دهانه آتشفشان» از خراسان شمالی و رتبه سوم به علیرضا آقایی بازیگر نمایش «روپاس» از خراسان شمالی اختصاص یافت.

در بخش بازیگری کم توان ذهنی بازیگران نمایش «رنگ بیرنگی» از استان مازندران تقدیر و برگزیده این بخش نیز هادی علی محمدزاده بازیگر نمایش «تریبون» از استان گیلان بود.

در بخش بازیگری اختلال بینایی بانوان مینا ایزدی، سیده حنانه ضمیری، پری اسماعیلی و کوثر علی نژاد تقدیر و رتبه دوم به سیده اعظم سیدی بازیگر «زندگی در دهانه آتشفشان» از خراسان شمالی و رتبه اول به فاطمه رنجبر بازیگر نمایش «نقش، بازی، نمایش» از استان گیلان رسید.

در بخش بازیگری آقایان در بازیگری اختلال بینایی از بازیگران «بزغاله آوازه خوان» از استان گلستان تقدیر شد.

همچنین در بخش اختلال شنوایی نیز از مریم رضایی بازیگر «بره خوش آواز» از استان گیلان تقدیر شد.

همچنین بازیگران نمایش «گل یاس» از استان گیلان در بخش اعصاب و روان تقدیر شدند.

در بخش نمایش نامه نویسی نیز نویسنده نمایش‌های «جاده» از استان مازندران، «چه درونم تن‌هاست» از استان سمنان و «تریبون» از استان گیلان به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند.

در بخش موسیقی نیز نمایش «بره خوش آواز» از استان گیلان به عنوان برگزیده معرفی شد.

همچنین رتبه‌های اول تا سوم بخش طراحی لباس به ترتیب به نمایش «بره خوش آواز» از استان گیلان، «بزغاله آوازه خوان» از استان مازندران و نمایش «رنگ بیرنگی» از استان مازندران رسید.

در بخش کارگردانی نیز نمایش‌های «جاده» ازاستان گلستان، «بره خوش آواز» از استان گیلان و نمایش «تریبون» از استان گیلان به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

براساس این گزارش، نمایش‌های برگزیده چهارمین جشنواره تئاتر معلولان منطقه‌ای کاسپین بر اساس رای هیئت داوران به ترتیب «جاده» از استان مازندران، «تریبون» از استان گیلان و «چه درونم تن‌هاست» از استان سمنان معرفی شدند که به جشنواره بین المللی تهران راه می‌یابند.