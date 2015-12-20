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۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۸:۰۶

مدیرکل سیاسی و انتخابات استان خبرداد:

نام نویسی۷نفر درروزاول ثبت نام انتخابات مجلس درکهگیلویه وبویراحمد

نام نویسی۷نفر درروزاول ثبت نام انتخابات مجلس درکهگیلویه وبویراحمد

یاسوج – مدیرکل سیاسی و انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: در روز اول از مهلت ثبت نام نامزدها برای شرکت در انتخابات مجلس، هفت نفر در این استان ثبت نام کردند.

جلیل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین افراد ثبت نام کرده در روز اول مربوط به حوزه انتخابیه کهگیلویه، لنده، چرام و بهمئی بودند.

وی بیان کرد: روز گذشته دو نفر در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، یک نفر در حوزه انتخابیه گچساران و باشت و۴نفر در حوزه انتخابیه کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده ثبت نام کردند.

حسنی گفت: نام نویسی کاندیداتوری در انتخابات مجلس از روز گذشته آغاز شده و تا چهارم دی ماه ادامه دارد.

وی عنوان کرد: این استان دارای سه حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، گچساران و باشت و کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده است و در مجموع سه نماینده به مجلس راه می یابند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات همچنین گفت: تا کنون هیچ نامزدی در این استان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام نکرده است.

وی بیان کرد: این استان یک نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.

کد مطلب 3004376

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