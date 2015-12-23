شهاب کشاورز مدیر انستییو ملی بازیهای رایانهای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آموزش آنلاین ساخت بازیهای رایانهای که از ماهها پیش و به همت «انستیتو ملی بازیهای رایانهای» در حال راهاندازی بود، سرانجام به ثمر نشست و ثبتنام نهایی دانشپژوهان این موسسه از دیروز، اول دی ماه آغاز شد.
به گفته مدیر «انستیتو ملی بازیهای رایانهای»، تاکنون حدود ۵۰۰ نفر در این دوره آموزشی ثبتنام کردهاند و تمامی علاقهمندان با مراجعه به سایت انستیتو میتوانند در این دورهها نامنویسی کنند و روشهای ساخت بازی رایانهای را به صورت آنلاین فرابگیرند.
کشاورز گفت: این دورههای آموزشی باهمکاری دانشگاه علم و صنعت ایران راهاندازی شده و برای فارغالتحصیلان در پایان دوره گواهی مشترک توسط این دانشگاه و «انستیتوی ملی بازیسازی» ایران» صادر خواهد شد. همچنین این دورهها به صورت آنلاین انجام میشود و استادان رشتهها همان مدرسان اصلی انستیتو هستند.
پیش از این حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد بازیهای رایانهای در گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر که دو شنبه، ۲۶ مردادماه با عنوان «فرهنگسازی بدون صنعت ممکن نیست/ رقابت بازیسازان در زمین بایر!» منتشر شده بود از امضای تفاهمنامه با دانشگاه علم و صنعت و آغاز این دوره آموزش مجازی در نخستین روز از مهر خبر داده بود و حالا این وعده با سه ماه تاخیر محقق شده است.
او همچنین مطرح کرده بود: احساس میکنم لزومی ندارد دانشکدههای علمی- کاربردی در سطح وسیع به آموزش بازیسازی بپردازند. بازی سازی باید محدود تدریس شود. ما یک هیئت چند میلیونی لازم نداریم ما یک جمعیت چندهزار نفره از بازیسازان نخبه میخواهیم. چون بازیسازی یک کار بسیار تخصصی است. در کشورهای اروپایی و آمریکایی جستجو کنید ببینید چند دانشگاه بازیسازی وجود دارد؟
ثبت نام «انستیتو ملی بازیهای رایانهای» برای آموزش آنلاین ساخت بازی آغاز شده و علاقهمندان تا آخر هفته جاری فرصت دارند به سایت این انستیتو مراجعه و ثبت نام کنند.
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