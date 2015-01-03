به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از امروز، ۱۳دی ماه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌الملی استان هرمزگان برگزار می‌شود، بنیاد به دلیل نقش مهم و محوری در زمینه صنعت گیم با ارایه ۱۰عنوان بازی رایانه‌ای جدید در نمایشگاه یاد شده شرکت می‌کند.

بر اساس این گزارش «داندریا»، «رویای رنگی»، «شبان»، «شتاب در شهر»، «صدای فراموش شده»، «کوییپر»، «گربه بازیگوش»، «گرشاسپ: راز اژدها»، «گرشاسپ: گرزثریت» و «روزهای خاکستری» از بازی‌های رایانه‌ای ارایه شده در نخستین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان هرمزگان است.

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، نخستین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان هرمزگان را با هدف فراهم کردن محیطی به منظور ایجاد همدلی و هم افزایی بین پدید آورندگان آثار دیجیتالی، توسعه فرهنگ‌سازی استفاده از رسانه‌های دیجیتال، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و امکان عرضه آسان محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال برگزار می‌کند.

در این نمایشگاه تولیدکنندگان، آخرین محصولات و آثار تولیدی خود را در بخش‌های اصلی نرم‌افزارهای ‌چند رسانه‌ای، نرم‌افزارهای تلفن همراه، پایگاه‌های ‌اینترنتی و بازی‌های رایانه‌ای به نمایش می‌گذارند.

چهل و پنجمین نمایشگاه استانی و نخستین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان هرمزگان همزمان با نمایشگاه کتاب از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ دی‌ماه واقع در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌الملی استان همه روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۰ عصر آماده بازدید عموم مردم است.