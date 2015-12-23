تلاش برخی گروه ها برای کاهش ظرفیت دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در جلسه شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد گفت: شایستگی علمی دانشجویان پیش از این با آزمون کتبی سنجیده می شد در حالی که در طرح جدید سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصاحبه عامل اصلی و تعیین کننده گزینش دانشجو خواهد بود.

وی افزود: طرح ادغام سنجش و پذیرش دانشگاه ها برای اولین بار در زمان مدیریت قبلی مطرح شد که اضطراب زیادی را برای خانواده ها به همراه داشت. به این دلیل که داوطلبان مقطع کارشناسی، ابتدا در کنکور سراسری شرکت می کردند و اگر به هر دلیلی موفق نمی شدند، شرایط شرکت در کنکور دیگری با نام کنکور دانشگاه آزاد، برای آنها فراهم بود.

میرزاده خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح بسیاری از خانواده ها نارضایتی خود را به ما اعلام کردند.

وی با بیان اینکه بنای دولت قبل تضعیف، تخریب و محدود کردن دانشگاه آزاد بود، اضافه کرد: هدف از این موضوع نیز به حداقل رساندن نقش این دانشگاه در توسعه تحصیلات تکمیلی است. در حالی که این دانشگاه ساز و کارهای لازم اعم از اساتید، تجهیزات و فضاهای آموزشی را آماده کرده و بار سنگینی را از دوش دولت بر می دارد.

رئیس دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد: این در حالی است که اخیرا ۲۴۲ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای حمایت خود را از تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه اعلام کرده اند اما گروهی از نمایندگان با هدف سیاسی دنبال تصویب این طرح هستند.

میرزاده بیان داشت: در دانشگاه آزاد، ۷۰ درصد نمره قبولی، از طریق آزمون کتبی کسب می شود که این نشان دهنده شایستگی علمی فرد است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمامی اقدامات مثبتی که در راستای کیفی سازی و بومی گزینی در این دانشگاه صورت گرفته، بسیاری باز هم سعی می کنند ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه را کاهش دهند.

رئیس دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه این دانشگاه در حال حاضر به پایگاه های معتبر علمی جهان متصل شده و هزینه زیادی برای این امر صورت گرفته، گفت: این اقدام در راستای افزایش تولید جهانی علم در ایران صورت گرفت اما تصویب طرح ادغام سنجش و پذیرش دانشگاه ها مطمئنا حرکت این دانشگاه برای تولید جهانی علم را کند می کند.