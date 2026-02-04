بارش باران و برف در اغلب مناطق کشور؛ کاهش محسوس دما تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز در بیشتر مناطق کشور بهجز نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان و شرق استان هرمزگان، بارش باران پیشبینی میشود. در برخی مناطق نیز رگبار و رعد و برق، وزش باد و در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف رخ خواهد داد.
طبق این گزارش، از بعدازظهر امروز از شدت و گستره بارندگیها در نیمه غربی کشور کاسته میشود. بیشترین میزان بارشها در استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی، استانهای ساحلی دریای خزر، اردبیل، شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و شمال غرب استان فارس پیشبینی شده است.
فردا پنجشنبه ۱۶ بهمن، در برخی مناطق شرق و شمال شرق کشور، استانهای ساحلی دریای خزر و بهصورت پراکنده در بخشهایی از جنوب استان کرمان و شرق استان هرمزگان بارش باران و در مناطق مرتفع بارش برف ادامه خواهد داشت.
روز جمعه ۱۷ بهمن، در اغلب مناطق کشور جوی نسبتاً آرام حاکم خواهد بود. اما از روز شنبه ۱۸ بهمن، بار دیگر در مناطق غربی و جنوب غربی کشور، برخی مناطق شمال غرب، استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز و بخشهایی از مرکز کشور افزایش ابر و بارش باران و برف پیشبینی میشود. این شرایط روز یکشنبه ۱۹ بهمن در بیشتر مناطق کشور بهجز جنوب سیستان و بلوچستان و هرمزگان تداوم خواهد داشت.
همچنین امروز در نیمه شرقی کشور، بخشهایی از مرکز و جنوب، و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، روز پنجشنبه در برخی مناطق جنوب شرق و شرق و روز یکشنبه در بخشهایی از جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.
سازمان هواشناسی اعلام کرد از امروز تا روز جمعه، در بیشتر مناطق کشور بهویژه استانهای واقع در نیمه شمالی، کاهش محسوس دما رخ خواهد داد. با این حال، طی روزهای شنبه و یکشنبه (۱۸ و ۱۹ بهمن) در بیشتر مناطق کشور افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج خواهند بود و توصیه میشود شناورها و فعالان دریایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
در تهران نیز امروز آسمان نیمهابری تا ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران و برف و وزش باد شدید پیشبینی میشود. بیشینه دمای امروز پایتخت ۱۱ درجه سانتیگراد و کمینه دمای آن ۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.
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