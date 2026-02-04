میرمحمدی: توسعه صنایع پاک یزد برای مهار مهاجرت نخبگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل میرمحمدی صبح چهارشنبه در آیین افتتاح مجموعه تولیدی گرانول در شهرستان تفت که با حضور وزیر صمت انجام شد رویکرد دولت را در حمایت از کسبوکارهای سبز مثبت خواند و اظهار داشت: این نگاه، انگیزه استاندار و سرمایهگذاران را برای ورود به این بخش افزایش داده است؛ با این حال این مسیر نیازمند پشتیبانیهای ادامهدار است.
نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با استناد به جایگاه تاریخی یزد به عنوان استان برتر در قبولیهای کنکور، تصریح کرد: این ظرفیت علمی، متخصصانی توانمند در حوزه صنایع پاک تربیت کرده که باید در زمینههای مختلف تقویت شوند.
میرمحمدی همچنین با اشاره به اهمیت تعامل مسئولین با فعالان اقتصادی، بیان داشت: شایسته بود در چنین روزی، صرفاً به افتتاح واحدهای تولیدی بسنده نشود و فرصتی فراهم میآمد تا تولیدکنندگان و کارآفرینان در نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسائل و مشکلات خود را بهصورت مستقیم مطرح کنند.
وی، با اشاره به برنامه یزد پایدار که توسط استاندار دنبال میشود، تصریح کرد: هرچند نرخ بیکاری عمومی در یزد پایین است، اما نرخ بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی بالاست و این مسئله موجب مهاجرت جوانان تحصیلکرده از استان شده است؛ موضوعی که ضرورت توسعه هدفمند صنایع پاک در یزد را بیش از پیش آشکار میسازد.
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