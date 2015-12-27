برگزیدگان مسابقات سراسری قرآن در بخش خواهران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات در بخش برادران در رشته های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت و ترتیل و معارف قرآن برگزار شد که نفرات برگزیده این رشته ها به شرح ذیل است :

رشته معارف :

سپیده مختاری از تهران نفر اول شد. همچنین زهرا محمدی از اصفهان، هدی فتحی از مازندران نیز رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. رتبه های چهارم و پنجم نیز به معصومه سپهری از زنجان و شکوفه ناصری از کرمانشاه رسید.

رشته حفظ ۱۰ جزء:

آرزو اسلامی از تهران به عنوان ممتاز، زینب رجب نژاد از قم، منیره حسن زاده از خراسان رضوی و سمیه شوشتری از مازندران به عنوان عالی و همچنین فرزانه خیام نکویی از اصفهان شایسته تقدیر شناخته شدند.

رشته حفظ ۲۰ جزء:

راضیه رحیمی از اصفهان، سعیده احمدی از قم، فرزانه صادقی از گیلان و سکینه سفری از قزوین به عنوان حافظ ممتاز، مریم جاسمی از خوزستان، فاطمه زرین از آذربایجان غربی، فاطمه خالقی از خراسان رضوی، فائزه قضاوی از اصفهان و حمیده حسینی از فارس به عنوان نفرات سطح عالی این دوره از مسابقات معرفی شدند.

رشته ترتیل:

فرشته مرادی از کرمانشاه و آذرمان صادقی از گیلان به سطح ممتاز و سنا منبوهی از خوزستان به سطح عالی و مرضیه فیروز زاده از فارس و معصومه صحرایی از اصفهان به عنوان شایسته تقدیر شناخته شدند.

رشته قرائت :

پرنیان عصابخش از استان تهران به عنوان قاری ممتاز در گروه خواهران معرفی شد و سمانه کوچکی از استان تهران نیز حائز سطح عالی بخش قرائت شد. همچنین نصیبه کرمی پارسا از استان قم، زهرا سهرابی از استان کرمانشاه و مریم سمایی از استان البرز به عنوان قاریان شایسته تقدیر معرفی شدند.

رشته حفظ کل :

در این رشته سما بابایی از تهران حائز رتبه ممتاز شد و زهرا قربانی از اصفهان، مریم تقی زاده از تهران، فاطمه ابراهیمی از فارس، فاطمه زرین قلم از تهران به عنوان شایسته تقدیر شناخته شدند.