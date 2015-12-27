تدوین «ایستاده در غبار» تمام شد/ ورود به مرحله صداگذاری

به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمد حسین مهدویان که مدتی پیش همزمان با فیلمبرداری توسط سجاد پهلوان زاده آغاز شده بود به اتمام رسیده است و به زودی وارد مرحله صداگذاری می شود تا برای حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر آماده باشد.

پهلوان زاده در میان آثار شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر علاوه بر این فیلم، تدوین فیلم سینمایی «نفس» ساخته نرگس آبیار را بر عهده دارد.

این اثر به تهیه کنندگی حبیب اله والی نژاد ساخته شده و محصولی از سازمان فرهنگی هنری اوج است. پیشتر مجموعه تلویزیونی «آخرین روزهای زمستان» با همکاری مشترک این تهیه کننده و کارگردان در تلویزیون به نمایش درآمده بود.

هادی حجازی فر در نقش احمد متوسلیان ایفاگر نقش اصلی این فیلم سینمایی و امیرحسین هاشمی، فرهاد فداکار و عماد محمدی از دیگر بازیگران اصلی پروژه هستند.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» آمده است: احمد که عصیان نوجوانی اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشگری می شود که باید در دروازه های خرمشهر با دشمن بجنگند اما سرنوشت او فرسنگ ها دور از مرز ایران رقم می خورد.