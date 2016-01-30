به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمد حسین مهدویان در آستانه جشنواره فیلم فجر رونمایی شد. محمدحسین هوشمندی پوستر فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» را بر اساس عکسی از سحاب زری باف طراحی کرده است. طراحی لوگوی این فیلم نیز بر عهده محمد روح‌الامین بوده است.

ساخت اولین اثر سینمایی محمدحسین مهدویان، مدتی پیش پس از طی مراحل فنی به پایان رسید و نسخه نهایی آن تحویل جشنواره فیلم فجر شده است.

این فیلم سینمایی به تهیه کنندگی حبیب اله والی نژاد یکی از پر لوکیشن ترین فیلم های ژانر دفاع مقدس است و ساختار فیلم نیز با ساختار مرسوم در سینمای ایران متفاوت است. در این فیلم از صدای واقعی شهیدان که از دوران جنگ باقی مانده استفاده شده است.

هادی حجازی فر بازیگر نقش اصلی است که در نقش احمد متوسلیان ظاهر شده است، امیرحسین هاشمی، ابراهیم امینی، عماد محمدی سوده ازقندی از دیگر بازیگران این اثر هستند.

عوامل فیلم سینمایی ایستاده در غبار عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدحسین مهدویان، مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز، تدوین: سجاد پهلوان زاده، طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، موسیقی: حبیب خزایی فر، مدیر تولید: محمود محمد طائمه، صداگذاری و ترکیب صدا: مهرشاد ملکوتی، طراح گریم: شهرام خلج، مدیربرنامه ریزی: علیرضا سبزواری، برنامه ریز: وحید کاشی، جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، طراح تیتراژ: حسین جمشیدی گوهری، انتخاب بازیگر و بازیگردان: ابراهیم امینی، مهدی زمین پرداز، پژوهش فیلمنامه: زینب کوهیار، جواد کلاته عربی، دستیار اول فیلمبردار: محمد ابراهیمیان، دستیار اول کارگردان: مجتبی شفیعی، دستیار اول صحنه و لباس: بهزاد جعفری طادی، عکاس: سحاب زری باف، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تبلیغات: حسین جمشیدی گوهری، مدیر رسانه ای: مهسا همتی، گرافیست: محمدحسین هوشمندی، طراح لوگو: محمد روح الامین، بابک عباسی، تهیه کننده: حبیب اله والی نژاد، جانشین تهیه کننده: امیر بنان، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری «فردایی دیگر»، محصول: سازمان هنری رسانه ای اوج.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: احمد که عصیان نوجوانی‌اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشگری می‌شود که باید در دروازه‌‌های خرمشهر با دشمن بجنگد، اما سرنوشت او فرسنگ‌ها دور از مرز ایران رقم می‌خورد.