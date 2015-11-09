«ایستاده در غبار» از خوزستان به تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و مدیریت فیلمبرداری هادی بهروز با بازگشت از خوزستان، در تهران ادامه دارد. لوکیشن‌های تهران این فیلم سینمایی در مناطق جنوبی شهر قرار دارند.

فیلمبرداری فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» اواخر شهریور ماه آغاز شد و گروه تاکنون در لوکیشن‌های متفاوتی چون شهرک سینمایی دفاع مقدس، شهر مریوان و شهر اندیمشک حضور داشته اند.

گروه فیلمبرداری «ایستاده در غبار» که مدتی پیش برای ثبت سکانس های پادگان دوکوهه به استان خوزستان و شهر اندیمشک رفته بودند، با بازگشت به تهران به فیلمبرداری ادامه می‌دهند.

«ایستاده در غبار» عنوان اولین اثر سینمایی محمدحسین مهدویان است که فیلمنامه آن نیز توسط او به نگارش در آمده است. حبیب اله والی نژاد نیز تهیه کنندگی فیلم را بر عهده دارد. این فیلم محصول سازمان هنری-رسانه ای اوج است.

فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» زندگی احمد متوسلیان را به تصویر می کشد. این اثر دومین همکاری تهیه کننده و کارگردان بعد از مجموعه «آخرین روزهای زمستان» است.

عوامل فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدحسین مهدویان، مدیرفیلمبرداری: هادی بهروز، تدوین: سجاد پهلوان‌زاده، مدیر هنری: محمدرضا شجاعی، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری طادی، موسیقی: حبیب خزایی‌فر، طراح صدا: مهرشاد ملکوتی، طراح گریم: شهرام خلج، مدیرجلوه‌های ویژه: ایمان کرمیان، مدیر تولید: محمود محمد طائمه، مدیر برنامه‌ریزی: علیرضا سبزواری، برنامه‌ریز: وحید کاشی، انتخاب بازیگر و بازیگردان: مهدی زمین‌پرداز، دستیار اول کارگردان: مجتبی شفیعی، دستیار اول فیلمبردار: محمد ابراهیمیان، منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تبلیغات: حسین جمشیدی گوهری، مدیر رسانه‌ای: مهسا همتی، عکاس: سحاب زری باف، پژوهش فیلمنامه: زینب کوهیار، جواد کلاته، تصویربردار پشت‌صحنه: محمد آبکار، بابک عباسی، مدیر تدارکات: حسین فیض‌آبادی، یوسف آقایی، دستیار تولید: پرویز کاظم‌لو، تدارکات نظامی: جواد تاجیک، مجری طرح: موسسه فرهنگی ـ هنری فردای دیگر، تهیه‌کننده: حبیب‌اله والی‌ نژاد، محصول: سازمان هنری و رسانه‌ای اوج.