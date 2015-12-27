به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک ظهر یکشنبه در جلسه بررسی طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی اظهار کرد: انتقال‌یافته‌های تحقیقاتی و دانش بنیان می‌تواند درراه رسیدن به اهداف توسعه بخش کشاورزی تأثیرگذار باشد.

وی بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و رشد بخش کشاورزی دارند بنابراین باید افراد متخصص را به این بخش سوق داد.

ابراهیمی پاک تصریح کرد: در این راستا دولت می‌تواند از دانش و ایده‌های نوین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بهره‌برداری استفاده کند.

وی تأکید کرد: هرکسی که فکر و ایده‌ای نو در بخش کشاورزی دارد می‌تواند در مرکز رشد ثبت کند تا بتوان با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از این ایده‌های نو گام‌های مؤثری را در راستای رشد و شکوفایی بخش برداریم.