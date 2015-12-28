مدینه منوره رقیب یزد در کسب عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، محمدمهدی شرافت اظهار داشت: تشکیل پرونده معرفی یزد به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از حدود دو سال قبل آغاز و پس از تکمیل به دبیرخانه ‎O‎I‎C در تهران ارسال شد.

وی بیان کرد: در این دبیرخانه کاندیداهای مختلفی از ایران حضور داشتند که استان یزد توانست در داخل کشور همه رقبای خود را کنار بگذارد و به عنوان نامزد ایران برای شهر گردشگری جهان اسلام در سال ‎۲۰۱۷ انتخاب شود.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله نهایی، یزد در رقابت با شهر مدینه منوره از کشور عربستان حذف شد و مدینه به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام معرفی شد.

شرافت عنوان کرد: در نهمین اجلاس همایش وزرای گردشگری کشورهای اسلامی OIC که در کشور نیجر برگزار شد، ایران با یک پیشنهاد برای سال ‎۲۰۱۷ و یک پیشنهاد برای سال ‎۲۰۱۸ در این اجلاس شرکت کرد.

وی افزود: استان یزد به عنوان یکی از سه کاندیدای نهایی برای انتخاب پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ‎۲۰۱۷ انتخاب شد اما در رقابت با شهر مدینه منوره نتوانست آرای لازم را کسب کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اظهار داشت: خوشحالیم که توانستیم به عنوان نامزد ایران، شهر دارالعباده یزد را در اجلاس جهانی کشورهای اسلامی معرفی کنیم هر چند که در مرحله نهایی از شهر پیامبر اسلام (ص‏)‎ عقب افتادیم.

وی افزود: عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام برازنده شهر مدینه منوره است و امیدوارانه تلاش می‌کنیم تا با جلب حمایت و همراهی بیشتر مسئولان در سالهای بعد بتوانیم این عنوان را به مجموعه افتخارات یزد اضافه کنیم.