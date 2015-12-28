مدینه منوره رقیب یزد در کسب عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، محمدمهدی شرافت اظهار داشت: تشکیل پرونده معرفی یزد به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام از حدود دو سال قبل آغاز و پس از تکمیل به دبیرخانه OIC در تهران ارسال شد.
وی بیان کرد: در این دبیرخانه کاندیداهای مختلفی از ایران حضور داشتند که استان یزد توانست در داخل کشور همه رقبای خود را کنار بگذارد و به عنوان نامزد ایران برای شهر گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ انتخاب شود.
وی خاطرنشان کرد: در مرحله نهایی، یزد در رقابت با شهر مدینه منوره از کشور عربستان حذف شد و مدینه به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام معرفی شد.
شرافت عنوان کرد: در نهمین اجلاس همایش وزرای گردشگری کشورهای اسلامی OIC که در کشور نیجر برگزار شد، ایران با یک پیشنهاد برای سال ۲۰۱۷ و یک پیشنهاد برای سال ۲۰۱۸ در این اجلاس شرکت کرد.
وی افزود: استان یزد به عنوان یکی از سه کاندیدای نهایی برای انتخاب پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد اما در رقابت با شهر مدینه منوره نتوانست آرای لازم را کسب کند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اظهار داشت: خوشحالیم که توانستیم به عنوان نامزد ایران، شهر دارالعباده یزد را در اجلاس جهانی کشورهای اسلامی معرفی کنیم هر چند که در مرحله نهایی از شهر پیامبر اسلام (ص) عقب افتادیم.
وی افزود: عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام برازنده شهر مدینه منوره است و امیدوارانه تلاش میکنیم تا با جلب حمایت و همراهی بیشتر مسئولان در سالهای بعد بتوانیم این عنوان را به مجموعه افتخارات یزد اضافه کنیم.
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