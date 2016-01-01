به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه پنج شنبه در جمع مردم بروجرد با اشاره به اینکه یکی از ارزش های جدی حماسه ۹ دی این بود که مردم نگذاشتند یک انحراف بزرگ در انقلاب اسلامی ایجاد شود گفت: خیلی وقت ها برخی از مسئولان کشور ما می خواهند کارهایی بکنند اما مردم نمی گذارند این کار را انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران خیلی ها نقشه ها و خواب ها برای انقلاب دیدند عنوان کرد: صدق، نیت خالصانه و حضور مجاهدانه مردم موجب شد که خدا لطفش را شامل حال ما کند و انقلاب به پیروزی برسد.

ملت پرونده فتنه و فتنه گران را بست

زاکانی با تاکید بر اینکه این وعده الهی است که اگر ملتی و قومی نتواند گوهری را که در دست دارد حفظ کند خدا آن نعمت را از او خواهد گرفت: ملت ایران این گوهر را رها نکرد و دست از ولایت، دین و اعتقاداتش بر نداشت.

وی با بیان اینکه ملت ایران ایستاد و یکپارچه دروغ، تهمت، تقلب و زیاده خواهی را نفی و تهمت جنایت به نظام را رد کرد گفت: در مقابل این فتنه جهانی ملت باشعور، با شور و با ایمان ایران اسلامی به پا خاست و پرونده فتنه و فتنه گران را بست.

مخالفان انقلاب اسلامی ایران

زاکانی با بیان اینکه دشمنان دست ار فتنه گری بر نمی دارند و دائما به دنبال فتنه گری و ایجاد فتنه های جدید هستند گفت: ما روز ۹ دی را بزرگ می داریم به واسطه اینکه بتوانیم از تجارب، عظمت، بزرگی و دستاوردهای گذشته مان چراغ راهی برای آینده مان فراهم کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز با کالبدشکافی جبهه های رودرو در سراسر جهان، منطقه و در داخل کشور به یک نتیجه بسیار واضح و مشخص می رسیم و آن هم این است که یک وحدت، همگرایی و پیوستگی بین جبهه ضد انقلاب شکل گرفته است گفت: اگر در ابتدای انقلاب اسلامی بنا بود لیستی از مخالفان حضرت امام(ره) را ما داشته باشیم بی شک عناصر سلطنت طلب، عناصر ملی، عناصر ملی مذهبی، مارکسیسم، منافق و متهجر جزو ثابت این لیست بودند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر در منطقه به دنبال مخالفی برای انقلاب اسلامی می گشتیم نمادهای اسلام آمریکایی چه از نوع متهجر آن مانند عربستان و چه از نوع سکولار آن و ناسیونالیسم عربی را می شود عنوان کرد گفت: همچنین اگر در سطح جهان بنا بود لیستی از مخالفان انقلاب تنظیم کنیم سرآمد این لیست شیطان بزرگ آمریکا و همه شیطانک هایی که در خدمت نظام سلطه هستند را می شود عنوان کرد.

زاکانی با تاکید بر اینکه علت مخالفت با انقلاب این بود که شیعه و سنی را به وحدت فرا می خواند و داعیه تشکیل امت اسلامی و آزادی قدس شریف را داشت و مبارزه با استکبار و استبداد را در داخل کشور دنبال می کرد گفت: همه این مخالفان کسانی بودند که از امام سیلی خورده بودند.

مردم در حماسه ۹ دی پرده از چهره منافق برداشتند

وی بیان داشت: در طول ۳۷ سال گذشته کسانی که از سر ترس یا طمع همراه انقلاب شده بودند و به نان و آب نرسیدند یا ترسشان ریخت و یا کسانی که در مسیر انقلاب اسلامی تاب تحمل سختی ها را نداشتند و با عافیت طلبی میدان مبارزه را ترک کردند، وکسانی که فریفته غرب شدند را در لیست ریزش های انقلاب می توان یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صدر اسلام بزرگترین خطر که موثر واقع شد عناصر منافق بودند و امروز نیز ما از این منظر مورد تهدید و آسیب قرار داریم گفت: ۹ دی سبب شد که ملت ایران پرده هایی را از روی این چهره ها بردارد و ملاک را حال افراد قرار دهد.

زاکانی با بیان اینکه مردم ناراستی و کجی این افراد را فهمیدند و در جهت تقابل با آنها به میدان آمدند گفت: امروز در مقابل ما جبهه تو در تو و مشخصی شکل گرفته که جمع آنها عوامل ضد انقلاب، داخلی و خارجی و عوامل نظام سلطه به اضافه ریزش های انقلاب اسلامی هستند.

برخی از انقلابیون دهه اول به دامن غرب پناه بردند

وی با اشاره به اینکه بعد از دوران دفاع مقدس آمریکایی ها سرگشته و سرشکسته از تقابل با انقلاب اسلامی مسیری را دنبال کردند که اصل انگیزه الهی، اصل وحدت کلمه و اصل ولایت فقیه را مورد هجمه قرار دادند گفت: این امر نیز به دلیل بود که فهمیدند تا ایمان مردم برقرار بوده و تا ولایت در کشور استوار و تا وحدت در جامعه ما وجود دارد آنها نمی توانند حریف ایران اسلامی و انقلاب اسلامی شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز دشمنان تهاجم نرم و فرهنگی را شروع کرده اند گفت: ما در این عرصه آسیب زیادی خوردیم و خیلی از انقلابیون دهه اول در این عرصه از بعد اعتقاد رنگ باختند و به دامن اندیشه های غربی پناه بردند.

زاکانی با بیان اینکه شرایط کشور شرایط سختی شد و هزینه های زیادی داده شد اما باز ما از این مرحله هم عبور کردیم بیان داشت: ما در این شرایط آسیب خوردیم، هزینه دادیم اما تجربه اندوختیم و این در حالی بود که هنوز گزینه نظامی هم به تعبیری بر روی میز بود.

وی با اشاره به اینکه در دوم خرداد تجربه جنگ در درون حکمیت و بین مسئولین را به ما تحمیل کردند و عده ای در درون حکومت بر علیه حاکمیت قیام کردند افزود: آن کسانی که در مجلس ششم قد برافراشتند و در مقابل همه داشته های این ملت ایستادند عملا آمده بودند این انقلاب را به آمریکایی ها بفروشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این افراد در مقابل همه حقوق ملت ایستادند و تحصن کردند که نگذارند انتخابات برگزار شود بیان داشت: طرح سه فوریتی به مجلس بردند که ذلت پذیری را بی چون و چرا بپذیریند اما باز موفق نشدند.

فتنه گران به دشمنان راهکار یاد دادند

زاکانی با بیان اینکه در فتنه سال ۸۸ آمدند موضوع شکاف بین مردم و در مقابل هم قرار دادن مردم را به مشکلات قبلی اضافه کردند که باز موفق نشدند تصریح کرد: فتنه گران دشمنان را امیدوار کردند و راهکار یاد آنها دادند.

وی افزود: کسانی در داخل کشور به آمریکایی ها گفتند که اگر می خواهید مردم را از انقلاب جدا کنید تا الان ناکام مانده اید و تنها راهش فشار اقتصادی بوده و آن هم فشار اقتصادی که یا مردم دست از انقلاب بردارند و شورش کنند و یا مردم بفهمند برای رفع مشکلات اقتصادیشان باید به دامن کسانی پناه ببرند که اساس فتنه را در سال ۸۸ در داخل کشور طراحی و برنامه ریزی کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم اقتصادی یکی از دستاوردهای جنایتکارانه فتنه گران در داخل کشور است عنوان کرد: این تحریم ها در شرایطی بود که اوباما قبل از انتخابات به رهبری نامه داد و از ایشان درخواست کرد که گذشته ها را فراموش کنیم و راه نویی را فرا رویمان داشته باشیم.

زاکانی گفت: این تحریم ها زمانی بود که آمریکایی ها در آلماتی یک و در اسفند سال ۹۱ کوتاه امدند و حاضر شدند به ما پوئن های جدی را بدهند، حداقل کف آنها همین پوئن هایی است که در برجام به ما دادند.

دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز هم اگر بحث از نفوذ است همه آن چیزهایی بوده که در سابق بوده است گفت: دشمن به دنبال این بود که با مواجهه سخت علیه انقلاب اسلامی، تهاجم فرهنگی، ایجاد جنگ در درون حکومت، ایجاد شکاف بین ملت، فشار اقتصادی و ... نفوذ خود را تکمیل کند.

نگذاریم فتنه بزرگتری از سال ۸۸ اتفاق بی افتد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما باید خود را در مقابل این تهاجم همه جانبه واکسینه کنیم و نگذاریم یک فتنه بزرگتری از فتنه سال ۸۸ اتفاق بیفتتد گفت: رهبری فرموند فتنه سال ۸۸ حداقل ۱۰ سال عقبه داشت و فرمودند اگر فتنه سال ۷۸ با دقت و موشکافی برخورد می شد فتنه سال ۸۸ ایجاد نمی شد.

زاکانی با بیان اینکه فتنه سال ۷۸ حداکثر با چند ۱۰ نفر و با بستن روزنامه سلام شروع شد گفت: حداکثر چند هزار نفر بودند که در چهار تا پنج روز در یک محیط چند کیلومتری در تهران رخ داد.

دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامی با بیان اینکه فتنه سال ۸۸ فتنه ای بود در عرض و طول همه ایران اسلامی و هشت ماه طول کشید گفت: چه جنایت هایی که نکردند و چه جسارتهایی که به اعتقادات و دستاوردهای ما نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما باید دقت کنیم که چه فتنه ای در راه است بیان داشت: که اگر امروز دفت کنیم می توانیم جلوی آن را بگیریم بدون اینکه بگذاریم کشور را به آشوب بخواهد بکشاند.

رمز فتنه جدید موضوع رد صلاحیت کاندیداها است

زاکانی به روند ثبت نام در انتخابات اشاره کرد و گفت: ما خبر داریم به عده ای گفته شده که بروید ثبت نام کنید تا رد شوید و موجی از رد صلاحیت راه بیفتتد.

وی با بیان اینکه بعضی ها با توصیه ثبت نام کرده اند افزود: رمز فتنه این بار به نظر رد صلاحیت و نکاتی از این جنس قبل از انتخابات خواهد بود، پس باید شورای نگهبان مورد هجمه وارد شود و باید آن سدی که نمی گذارد به اسلامیت نظام خدشه وارد شود و ایجاد سد در برابر عوامل نفوذی می کند نباید در مسیر قرار بگیرد تا عده ای راحت بتوانند بیایند کار خودشان را انجام بدهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما باید در این مسیر به هوش باشیم و کاملا انسجام و وحدتمان را حفظ کنیم چرا که عده ای در جامعه ما نانشان در بحران ها به تنور زده می شود گفت: این عده اگر در قدرت نباشند علاقه مند هستند با بحران فضا را مشوش کنند و با مظلوم نمایی به قدرت برسند.

زاکانی ادامه داد: اگر مردم به این عده رای ندهند تلاش می کنند تا با فتنه مانند فتنه ۸۸ رای مردم را مخدوش کنند، آن هم در نظام مقدس جمهوری اسلامی که یک رای مردم در آن با ارزش است.