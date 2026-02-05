محمدی: محور تهم به چورزق در استان زنجان مسدود شد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رانندگان خواست به دلیل بارش برف و کولاک مقطعی در ارتفاعات و محورهای کوهستانی به‌ویژه زنجان-طارم حتما زنجیر چرخ به همراه داشته و در صورت امکان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، در محورهای اصلی استان شاهد تردد روان هستیم، اما شرایط در محورهای کوهستانی نیازمند احتیاط ویژه است و به رانندگان این مسیر توصیه می‌شود حتما زنجیر چرخ بسته و تجهیزات لازم را همراه داشته باشند.

محمدی ادامه داد: در این مسیر ترانزیتی و آزادراهی شاهد بارش برف هستیم و در ارتفاعات نیز کولاک مقطعی گزارش شده است.

رییس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان توصیه‌های ایمنی سفر را یادآور شد و افزود: رانندگان برای اطلاع از وضعیت راه‌ها، پیش از حرکت با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند و در صورت امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.