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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۵:۳۴

اعلام اولویت های سیاست خارجی روسیه در سال ۲۰۱۶

اعلام اولویت های سیاست خارجی روسیه در سال ۲۰۱۶

سند اولویت های سیاست خارجهی سال ۲۰۱۶ روسیه جایگزین نمونه مشابه سال ۲۰۰۹ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با توجه به استراتژی جدید امنیتی ملی روسیه این کشور در سال ۲۰۱۶ سیاست خارجی خود را بر اساس رابطه با ناتو و آمریکا و تقویت همکاری با کشورهای گروه BRICS (برزیل، روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی)، SCO، APEC و G۲۰ تدوین کرده است.

از دیگر راهبرهای سیاست خارجی روسیه مشارکت با چین و هند در کنار کشورهای CIS و اوستیای جنوبی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان معاهده تامین اجتماعی (CSTO) هستند.

یکی از راهبرهای اساسی روسیه در سال جدید میلادی گسترش سازمان معاهده تامین اجتماعی به یک سازمان بین المللی است تا بتواند با چالش های منطقه ای و جهانی پیش روی خود در زمینه های سیاسی نظامی روبرو شود.

روسیه در راهبرد امنیتی خود در خارج از مرزهایش در نظر دارد همکاری های خود با چین را به عنوان فاکتور اصلی حفظ امنیت و ثبات منطقه و جهان گسترش دهد.

در برنامه های سیاست خارجی روسیه همکاری با کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین نیز  ذکر شده است. سند راهبردی وزارت خارجه روسیه یک سری اولویت های خود را در رابطه با کشورهای غربی نیز مشخص کرده است.

بر این اساس استراتژی سال ۲۰۱۶ جایگزین نمونه مشابه سال ۲۰۰۹ روسیه خواهد شد. در سند قبلی اولویت ها و استراتژی های کلی سیاست خارجی روسیه تعیین شده بود ولی اشاره ای به کشور خاصی نشده بود.

کد مطلب 3014008

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