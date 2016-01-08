سردار علی ناظری مدیر انتشارات فاتحان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب‌های در دست چاپ این ناشر گفت: در حال حاضر مشغول آماده‌سازی رمان زندگی شهید طیبه واعظی دهنوی از شهدای پیش از انقلاب، برای چاپ هستیم. این شخصیت، به عنوان شهید شاخص سال ۹۴ هم معرفی شده است.

وی افزود: چندی پیش امیر صفائی پور رمانی ۳۰۰ صفحه‌ای را از زندگی این شهید در دستور کار نوشتن قرار داد که در آن زندگی مبارزاتی شهید دهنوی از روی اسناد موزه عبرت و مستندات ساواک روایت می‌شود. در حال حاضر نویسنده بیشتر حجم رمان را به ما تحویل داده و ما هم کارهای صفحه‌بندی و آماده‌سازی را انجام داده‌ایم. با تحویل باقی صفحات انتهایی رمان، کار آماده‌سازی به پایان خواهد رسید و این کتاب تا پیش از پایان امسال به چاپ خواهد رسید. هنوز نامی برای این رمان انتخاب نشده است.

مدیر انتشارات فاتحان در ادامه گفت: از جمله کتاب‌های جدیدمان که در دستور انتشار قرار دارند، ۷ عنوان دیگر از مجموعه روایتگری مان است که مربوط به غرب کشور است. در حال حاضر از مجموعه روایتگری، کتاب‌های غرب کشور را منتشر می‌کنیم که تا به حال ۳ عنوان از آن ها چاپ شده و با چاپ ۷ کتاب جدید، کتاب‌های روایتگری غرب با ۱۰ جلد بسته می شود.

ناظری گفت: «مهاباد»، «پیرانشهر، نقده و اوشنویه»، «ارومیه و سلماس»، «سردشت»، «بانه»، «سنندج» و «بوکان و صائین دژ» عنوان کتاب‌هایی هستند که در حال آماده سازی شان هستیم.