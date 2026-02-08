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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

۸۰ واحد مسکونی تعاونی‌ساز در زاهدان تحویل متقاضیان شد

۸۰ واحد مسکونی تعاونی‌ساز در زاهدان تحویل متقاضیان شد

زاهدان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: ۸۰ واحد مسکونی تعاونی‌ساز در سایت تفتان شهر زاهدان با دستور وزیر کار بصورت ویدئوکنفرانس افتتاح و به متقاضیان تحویل شد.

اله‌نظر شه‌بخش ظهر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: طرح احداث این واحدها در مدت سه سال و با همت شرکت تعاونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن اجرا شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: اعضای این تعاونی شامل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، کارگران، کارمندان و سایر اقشار جامعه هستند و اجرای این پروژه در راستای سیاست‌های حمایتی دولت برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد انجام گرفته است.

وی بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۹۸۶ واحد مسکونی تعاونی‌ساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل شده است.

شه‌بخش با اشاره به نقش بخش تعاون در توسعه عدالت اجتماعی و تأمین سرپناه اقشار کم‌درآمد گفت: طرح‌های مسکن تعاونی‌ساز علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز مسکن کارگران و کارمندان، موجب رونق اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری مردمی در بخش تعاون می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مجموع ۳۵ شرکت تعاونی اعم از مسکن، کارگری، کارمندی و عمرانی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن سیستان و بلوچستان مشارکت فعال دارند و پروژه ۸۰ واحدی تفتان یکی از نمونه‌های موفق این مشارکت محسوب می‌شود.

کد مطلب 6742977

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
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      پاسخ
      خب زحمت کشیدید کلا 80 تا تحویل دادین

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