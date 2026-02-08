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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

۳ بیل مکانیکی‌ ۳۰۰ میلیاردی قاچاق  در فلاورجان کشف شد

۳ بیل مکانیکی‌ ۳۰۰ میلیاردی قاچاق  در فلاورجان کشف شد

اصفهان- فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۳ دستگاه بیل مکانیکی قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در بازرسی ماموران انتظامی شهرستان فلاورجان از یک واحد صنفی خبر داد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی، از انتقال و نگهداری ۳ دستگاه بیل مکانیکی زنجیری در یک واحد صنفی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: در این راستا ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به واحد صنفی مذکور اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۳ دستگاه بیل مکانیکی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

وی ارزش ماشین آلات قاچاق مکشوفه را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6742980

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