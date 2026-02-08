۳ بیل مکانیکی‌ ۳۰۰ میلیاردی قاچاق  در فلاورجان کشف شد

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی، از انتقال و نگهداری ۳ دستگاه بیل مکانیکی زنجیری در یک واحد صنفی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: در این راستا ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به واحد صنفی مذکور اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند ۳ دستگاه بیل مکانیکی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

وی ارزش ماشین آلات قاچاق مکشوفه را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.