سئول به حربه جنگ تبلیغاتی علیه پیونگ یانگ متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سئول امروز پنجشنبه در واکنش به ادعای پیونگ یانگ مبنی بر آزمایش موفقیت آمیز بمب هیدروژنی از نصب مجدد بلندگوهای تبلیغاتی در مرز دو کُره خبر داد – اقدامی که انتظار می رود نارضایتی شدید کره شمالی را به همراه داشته باشد.

با وجود آنکه کارشناسان هسته ای به موفقیت آمیز بودن تازه ترین آزمایش اتمی پیونگ یانگ که دیروز چهارشنبه برابر با شش ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی انجام گرفت، به دیده تردید می نگرند، این اقدام واکنش های تند بین المللی را به دنبال داشته است.

بلندگوهای مرزی کره جنوبی که شمار آنها به ۴۰ عدد می رسد، یکی از کارآمدترین ابزار جنگ تبیلغاتی این کشور علیه همسایه کمونیست شمالی است چرا که سئول با استفاده از آنها مردم کره شمالی را به پیروی از لذایذ زندگی مدرن ترغیب می کند.

استفاده از این ابزار تبلیغاتی در کشمکش های بین دو کره سابقه طولانی دارد و در ادوار مختلف موجب بروز درگیری هایی بین دو کشور شده است.

آخرین مورد از این درگیری ها به ماه آگوست سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) باز می گردد که نیروهای نظامی دو کشور را در خطوط مرزی رو در روی همدیگر قرار داد و در نهایت آنها را برای حل این معضل پای میز مذاکره ای نشاند که نتیجه آن به جمع آوری موقت بلندگوها منجر شد.

از سوی دیگر، سئول برای تامین امنیت اتباع خود دسترسی به سایت صنعتی «کائسونگ» را که بین دو کشور مشترک است محدود کرد.