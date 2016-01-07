  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۷ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

به دنبال نشست غیر علنی شورای امنیت؛

صدور قطعنامه جدید علیه کره شمالی در دستورکار سازمان ملل قرار گرفت

صدور قطعنامه جدید علیه کره شمالی در دستورکار سازمان ملل قرار گرفت

شورای امنیت ضمن محکوم کردن تازه ترین آزمایش هسته ای کره شمالی از فوریت تصویب قطعنامه ای برای مهار برنامه هسته ای پیونگ یانگ سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، شورای امنیت سازمان ملل پس از اتمام جلسه غیر علنی که با هدف بررسی ادعای جدید کره شمالی مبنی بر آزمایش موفقیت آمیز بمب هیدروژنی، تشکیل شد با صدور بیانیه ای از اتخاذ اقدامات تنبیهی موثر در قبال دولت پیونگ یانگ خبر داد.

در جلسه شورای امنیت، کشورهای چین، روسیه و آمریکا به اتفاق اقدام کره شمالی را محکوم کرده و آن را ناقض قطعنامه های پیشین شورا و معاهده منع گسترش سلاح هسته ای توصیف کردند.

در این بیانیه همچنین بر فوریت صدور قطعنامه ای جدید علیه کره شمالی و مهار برنامه ساخت سلاح هسته ای این کشور تاکید شده است.    

اقدامات پیشین سازمان ملل علیه برنامه هسته ای کره شمالی شامل اعمال تحریم فروش سلاح و کالاهای لوکس، لغو روادید سفر و توقیف سرمایه های خارجی این کشور بوده است.

لازم به یادآوری است که کره شمالی دیروز چهارشنبه برابر با شش ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی اعلام کرد که نخستین آزمایش بمب هیدروژنی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این آزمایش در سایت هسته ای «پانگی ری» انجام شد و به هنگام وقوع زلزله ای به بزرگی ۵.۱ در مقیاس ریشتر تولید کرد.

 

کد مطلب 3019216
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها