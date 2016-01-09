توسل به جنگ تبلیغاتی دو کُره را در آستانه درگیری قرار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، کره شمالی اقدام همسایه جنوبی به نصب مجدد بلندگوهای تبلیغاتی در مرز دو کشور را تحریک آمیز خوانده و اعلام کرد که این اقدام می تواند پیونگ یانگ – سئول را در آستانه جنگ قرار دهد.

کره شمالی همچنین با دفاع از تازه ترین آزمایش هسته ای خود که انتقاد جامعه بین المللی را به دنبال داشت، اعلام کرد عاقبت حکامی چون «صدام حسین» و «معمر قذافی» به خوبی نمایان گر سرنوشت کشورهایی است که از برنامه تولید سلاح هسته ای دست کشیدند.

در این میان، «کیم کی نام» رئیس بخش تبلیغات کره شمالی گفت: آمریکا و متحدانش به موفقیت پیونگ یانگ در آزمایش بمب هیدروژنی غبطه می خورند و قصد دارند با اعزام بمب افکن های هسته ای و از سرگیری تبلیغات مرزی وضعیت را به آستانه جنگ بکشانند.

اظهارات این مقام سیاسی پیونگ یانگ، نخستین واکنش رسمی مقامات کره شمالی به نصب مجدد بلندگوهای مرزی است.

بلندگوهای مرزی کره جنوبی که شمار آنها به ۴۰ عدد می رسد، یکی از کارآمدترین ابزار جنگ تبیلغاتی این کشور علیه همسایه شمالی است چرا که سئول با استفاده از آنها مردم کره شمالی را به پیروی از لذایذ زندگی مدرن ترغیب می کند.

استفاده از این ابزار تبلیغاتی در کشمکش های بین دو کره سابقه طولانی دارد و در ادوار مختلف موجب بروز درگیری هایی بین دو کشور شده است.

آخرین مورد از این درگیری ها به ماه آگوست سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) باز می گردد که نیروهای نظامی دو کشور را در خطوط مرزی رو در روی همدیگر قرار داد و در نهایت آنها را برای حل این معضل پای میز مذاکره ای نشاند که نتیجه آن به جمع آوری موقت بلندگوها منجر شد.