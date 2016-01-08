پلیس آلمان دو مظنون خشونتهای شهر «کلن» را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی پلیس آلمان امروز از دستگیری ۲ مظنون به حملات شب سال نو میلادی به زنان در شهر کلن آلمان خبر داد.

سخنگوی پلیس آلمان با اعلام این خبر افزود: مظنونین مذکور جوانان ۱۶ و ۲۳ ساله و با تابعیت شمال آفریقا بودند.

وی در ادامه از ارائه جزئیات بیشتری درباره تابعیت آنان خودداری کرد.

لازم به ذکر است، طرح آلمان مبنی بر پذیرش یک میلیون مهاجر از کشورهای عمدتا جنگ زده خاورمیانه با انتشار خبری که بیشتر رنگ و بوی اغراق دارد تا واقعیت، با چالش های جدیدی روبرو شده و «آنگلا مرکل» صدر اعظم این کشور را با دردسر تازه ای مواجه ساخته است.

به روایت پلیس، چند روز پیش و در شب سال نو میلادی سال ۲۰۱۶، جمعیتی ۱۰۰۰ نفره از مردانی که گمان می رفت عرب یا آفریقایی تبار بوده اند در دسته های جداگانه و با استفاده از شلوغی خیابان موجب آزار و اذیت ۹۰ زن در شهر «کلن» آلمان شده اند.

بازتاب این ماجرا در رسانه های جهان موجب شد تا مرکل در مقام دفاع از سیاست های خود بیانیه ای صادر کند و بر لزوم تنبیه عاملین این تعرض گروهی تاکید کند.

با این حال هنور مشخص نیست مرکل، که این روزها زیر نقاب بانوی صلح و در واقع برای تامین نیروی کار ارزان و معکوس کردن رشد منفی جمعیت درهای آلمان را به روی مهاجران خاورمیانه گشوده است، با این مشکل که ظاهرا توطئه ای حساب شده از سوی احزاب مخالف است، چگونه کنار می آید.

احزاب سبز و دموکرات مسیحی آلمان که گاه و بیگاه تجمعاتی را در انتقاد از سیاست های مهاجرتی به راه می اندازند، مرکل را متهم می کنند که در طرح مهاجرتی خود هزینه های اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی را لحاظ نکرده و هیچ تضمینی برای عدم تکرار حوادث مشابه شهر کلن وجود ندارد.