«مرکل» در برابر احزاب مهاجر ستیز آلمان تسلیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در واکنش به ادعای مطرح شده مبنی بر آزار جنسی تعدادی از زنان شهر «کلن» از سوی جمعی از پناهجویان خاورمیانه ای، اعلام کرد که برلین از این پس قوانین شدید تری را در مواجهه با مهاجرین خاطی اتخاذ خواهد کرد.

به روایت پلیس، در شب سال نو میلادی سال ۲۰۱۶، جمعیتی ۱۰۰۰ نفره از مردانی که گمان می رود عرب یا آفریقایی تبار بوده اند در دسته های جداگانه و با استفاده از شلوغی خیابان موجب آزار و اذیت ۹۰ زن در شهر کلنِ آلمان شده اند.

بازتاب این خبر واکنش شدید احزاب مهاجر ستیزی را به دنبال داشته که مخالف سیاست درهای باز آلمان در پذیرش پناهجویان خاورمیانه هستند.

در این میان، پلیس شهر کلن هم به دلیل بی کفایتی در تامین امنیت شهروندان در مقام اتهام قرار گرفته تا جایی که رئیس پلیس این شهر از سمت خود تعلیق شد.

مرکل در واکنش به این حادثه گفت: فکر می کنم نشانه هایی مبنی بر ضرورت ایجاد تغییرات وجود دارد و وزرای کشور و دادگستری در حال بررسی گزینه های موجود هستند.

مطابق با قوانین فعلی آلمان، یک مهاجر تنها در صورتی اخراج می شود که به دلیل ارتکاب جرم دستکم به سه سال حبس محکوم شود، اما انتظار می رود که حزب دموکرات مسیحی حاکم بر آلمان در تغییرات پیشنهادی خود دوران حبس کوتاهتری را معیار صدور حکم اخراج از کشور قرار دهد.