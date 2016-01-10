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۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

دبیر هیئت فوتبال استان قم در گفتگو با مهر خبر داد:

حضور ۲ داور قمی در لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور

حضور ۲ داور قمی در لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور

قم - دبیر هیئت فوتبال استان قم از حضور دو داور قمی در لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور شامل یک داور وسط و یک کمک داور خبر داد.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال برای نخستین بار ۲ داور قمی در رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور قضاوت می‌کنند که یک داور به عنوان داور وسط و دیگری به عنوان کمک داور وارد فهرست اصلی قضاوت در لیگ بر‌تر شده‌اند.

وی افزود: رحیم حاجیلو جدید‌ترین داور قمی اضافه شده به فهرست داوران لیگ بر‌تر است که با قضاوت در بازی تیم‌های فولاد خوزستان و پدیده خراسان به عنوان کمک داور برای نخستین بار حضور در یک میدان لیگ برتری را تجربه کرد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: این داور جوان و جویای نام که مدت‌ها در مسابقات داخلی استان قم و در ادامه رقابت‌های پایه و لیگ‌های گوناگون کشور از پایین‌ترین تا بالا‌ترین سطح داوری کرده است در سال نخست حضور در فهرست لیگ برتری‌ها توانست یک بازی رسمی را قضاوت کند.

احمدی بیان داشت: دیگر داور شایسته و جوان قم علی صفایی است که از لیگ چهاردهم وارد لیست داوران رسمی لیگ بر‌تر و هم در فصل گذشته در چند بازی قضاوت کرد و هم امسال در لیگ بر‌تر به قضاوت پرداخته است.

وی عنوان کرد: حضور ۲ داور قمی در مسابقات فصل جاری لیگ بر‌تر فوتبال نشان دهنده تحول در بخش داوری در فوتبال قم و نگاه ویژه به پرورش داوران جوان و کارآمد است.

دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: کمیته داوران هیئت فوتبال استان قم نیز امسال اقدام موثری در زمینه پرورش داوران جوان انجام داده و این اقدام راه اندازی مدرسه داوری برای جوانان زیر ۱۸ سال است که آثار آن در آینده‌ای نه چندان دور خود را نشان خواهد داد.

کد مطلب 3020968

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