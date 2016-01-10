تجهیز ۸۵ درصد بوستان های شرق تهران به امکانات ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خسروی گفت: هم اینک ۱۶ زمین چمن مصنوعی در ۱۳ محله منطقه ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته است اما تلاش می کنیم با مشارکت اهالی و کمک شورایاران تعداد زمین های چمن مصنوعی به ۲۶ زمین چمن افزایش یابد.

وی افزود: با توجه به اینکه منطقه ۸ با محدودیت زمین مواجه است، شهرداری این آمادگی را دارد در صورتی که مالکان زمین مناسبی برای ایجاد فضای سبز یا زمین چمن مصنوعی دارند این زمین ها را از مالکان خریداری و زمین خریداری شده را به زمین چمن مصنوعی یا فضای سبز تبدیل کند تا سرانه های ورزشی منطقه به استانداردها نزدیک تر شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۸، خاطرنشان کرد: این منطقه از نظر جمعیتی رتبه هفتم پایتخت را به خود اختصاص داده است و به این دلیل ضرورت دارد نیازهای شهروندان در حوزه های مختلف خصوصا ورزشی تامین شود.

خسروی، توزیع مناسب امکانات ورزشی را برای بهره برداری شهروندان از این امکانات مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد:جانبازان و سالمندان دو گروهی هستند که برای تامین فضای مناسب ورزشی آن ها برنامه ریزی های مناسبی از سوی شهرداری منطقه صورت گرفته است.

وی افزود: راه اندازی مجموعه ورزشی شهید بهشتی ویژه جانبازان با امکانات قابل استفاده برای این قشر و نیز تجهیز ۸۵ درصد بوستان های منطقه به امکانات ورزشی از فعالیت هایی بوده است که برای تامین فضای ورزشی اقشار خاص و شهروندان انجام شده ات.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ثامن اضافه کرد: با توجه به اینکه منطقه ثامن به منطقه ۱۰۰ میدان مشهور است تلاش می کنیم در میدان هایی که فضای کافی دارند و کاربری آن می تواند مورد استفاده ورزشی قرار گیرد وسایل ورزشی نصب شود تا شهروندان دسترسی بیشتری به وسایل ورزشی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: براساس آمارهای موجود استقبال شهروندان از ایستگاه های سلامت و امکانات ورزشی نصب شده در بوستان های منطقه بسیار خوب بوده است به گونه ای که بوستان های فدک،تمدن و شهید مصطفی خمینی(ره) بیشترین استقبال کننده را از امکانات وزرزشی منطقه شاهد بوده اند