به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی اسپوتنیک، دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «در ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ بار دیگر به اعضای شورای صلح در مؤسسه دونالد جی. ترامپ برای صلح در واشنگتن میپیوندم؛ جایی که اعلام خواهیم کرد کشورهای عضو متعهد شدهاند بیش از ۵ میلیارد دلار برای کمکهای بشردوستانه و بازسازی غزه اختصاص دهند و هزاران نفر را برای نیروی ثبات بینالمللی و پلیس محلی جهت حفظ امنیت و آرامش ساکنان غزه اعزام کنند.»
وی مدعی شد: «شورای صلح ثابت خواهد کرد که مهمترین نهاد بینالمللی در تاریخ است و من افتخار میکنم که ریاست آن را بر عهده دارم.»
مرحله نخست توافق آتشبس در نوار غزه از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد؛ توافقی که پس از مذاکرات غیرمستقیم میان حماس و رژیم اسرائیل با میزبانی شهر «شرمالشیخ» و با میانجیگری مصر، قطر، ایالات متحده و ترکیه و بر اساس پیشنهاد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه حاصل شد.
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