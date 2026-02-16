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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۵:۰۶

ترامپ: «ائتلاف صلح» ۵ میلیارد دلار برای بازسازی غزه اختصاص می‌دهد

ترامپ: «ائتلاف صلح» ۵ میلیارد دلار برای بازسازی غزه اختصاص می‌دهد

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد کشورهای عضو «شورای صلح» تخصیص بیش از ۵ میلیارد دلار برای بازسازی غزه و اعزام هزاران نیرو به منظور حمایت از امنیت و ثبات در این منطقه را اعلام خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی اسپوتنیک، دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه «تروث سوشال» نوشت: «در ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ بار دیگر به اعضای شورای صلح در مؤسسه دونالد جی. ترامپ برای صلح در واشنگتن می‌پیوندم؛ جایی که اعلام خواهیم کرد کشورهای عضو متعهد شده‌اند بیش از ۵ میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه اختصاص دهند و هزاران نفر را برای نیروی ثبات بین‌المللی و پلیس محلی جهت حفظ امنیت و آرامش ساکنان غزه اعزام کنند.»

وی مدعی شد: «شورای صلح ثابت خواهد کرد که مهم‌ترین نهاد بین‌المللی در تاریخ است و من افتخار می‌کنم که ریاست آن را بر عهده دارم.»

مرحله نخست توافق آتش‌بس در نوار غزه از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شد؛ توافقی که پس از مذاکرات غیرمستقیم میان حماس و رژیم اسرائیل با میزبانی شهر «شرم‌الشیخ» و با میانجیگری مصر، قطر، ایالات متحده و ترکیه و بر اساس پیشنهاد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه حاصل شد.

کد مطلب 6750127

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    نظرات

    • IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      0 0
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      مرگ بر ترامپ
    • IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      0 0
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      ترامپ همش چرت و پرت میگه روانی
    • جهانبخش IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      0 0
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      قمارباز یهودی

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