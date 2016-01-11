به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سالگرد شهادت مدافع حرم «شهید مهدی نوروزی» ۲۴ دی ماه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، اقشار مختلف مردم و... در کرمانشاه برگزار می‌شود.

مراسم سالگرد شهادت شهید نوروزی ساعت ۱۹ پنجشنبه هفته جاری در سالن تقوی شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم با سخنرانی آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران انجام و مداحان برجسته اهل بیت(ع) در این مراسم حاضر خواهند شد.

شهید مهدی نوروزی نخستین اولین شهید مدافع حرم از استان کرمانشاه است که دی ماه سال گذشته در سامرای عراق به خیل شهدا پیوست.