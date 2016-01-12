به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، سیدمحمدرضا دربندی، معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی که به دعوت موسسه یونس امره، به کشور ترکیه سفر کرده بود، از دفتر مرکزی این موسسه در آنکارا بازدید و با مسئولان این موسسه دیدار و گفتگو کرد.

دربندی با اشاره به تاریخچه، فعالیت‌ها و نمایندگی‌های بنیاد سعدی، گفت: فردی که زبان فارسی یا ترکی را فرامی‌گیرد، به طور طبیعی به ادبیات این دو کشور رو می‌آورد و با آشنا شدن با ادبیات، از محتوای آن، که متاثر از فرهنگ شرقی و اسلامی است، بهره‌مند می‌شود. بر این اساس ما نباید در کشورهای ثالث، خود را رقیب یکدیگر بدانیم و یونس امره و سعدی، می‌توانند با تبیین این هدف والا، در کنار یکدیگر و در هر کشوری به گسترش زبان ترکی و فارسی بپردازند.

معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی افزودد: ما می‌توانیم از تجربیات یکدیگر در تدوین منابع آموزشی، روش‌های تدریس نوین و همچنین کمک به یکدیگر در آموزش زبان فارسی به ترک زبانان و آموزش زبان ترکی به فارسی زبانان بهره مند شویم.

در ادامه این دیدار، دکتر حیات دوه‌لی، رییس موسسه یونس امره و استاد تاریخ در دانشگاه، ضمن ابراز خوشحالی از بازدید معاون بین الملل بنیاد سعدی از مرکز یونس امره، گفت: من چند سال قبل به مدت یک ماه در تهران زندگی کردم و زبان فارسی را فرا گرفتم، زیرا به این نتیجه رسیده بودم که نمی‌توانم استاد خوبی در تاریخ، تمدن و فرهنگ کشورم بشوم، مگر اینکه زبان فارسی را خوب یاد بگیرم.

وی افزود: در ترکیه، علاقمند به زبان فارسی بسیار زیاد است و غیر از دو مرکز آموزش زبان فارسی ایران که در آنکارا و استانبول فعالیت می‌کند، موسسات خصوصی نیز به آموزش زبان فارسی مبادرت می‌ورزند.

رییس موسسه یونس امره ترکیه، در ادامه سخنانش گفت: ما باید از این فرصتی که تاریخ، فرهنگ و دین مشترکمان در اختیارمان گذاشته است، استفاده کنیم و با شعار «تولید کن و به اشتراک بگذار» راه گذشتگانمان را ادامه دهیم، نه اینکه مثل غربی‌ها، شعار «تولید کن و مصرف کن» را پیشه کنیم.

وی تاکید کرد: دیپلماسی فرهنگی، موجب گرم شدن رابطه بین کشورها می‌شود و بر خلاف غربی‌ها که فقط بدنبال عقل و عقلانیت هستند، ما باید از ابن سینا و ابن رشد یاد بگیریم و بین عقل و قلب رابطه بر قرار کنیم.

دکتر حیات، خاطرنشان کرد: من با مطالعه و با سند این موضوع را می‌گویم که اگر عناصری را که از فرهنگ و زبان فارسی در فرهنگ و زبان ما موجود است حذف کنیم، ما چیزی برای عرضه نداریم و همیشه این رابطه فرهنگی بین ما برقرار بوده است، حتی هنگامی که در دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب، بین ما جنگ بود، زبان فارسی، زبان دیوانی ما بوده است.

رییس موسسه یونس امره در تقدیر از ایرانیان، گفت: ما روحیه شما را تقدیر می‌کنیم که توانستید یکپارچگی فرهنگی و زبانی خود را حفظ کنید. ما متاسفانه در این زمینه موفق نبودیم چراکه جوانان امروز ما نمی‌توانند اشعار ترکی مربوط به قرن شانزده و هفده را بخوانند و متوجه شوند، ولی جوانان شما اشعار فردوسی را که مربوط به ده قرن پیش است، می‌فهمند.

در این دیدار همچنین چوپان شعبان اوغلو، معاون بین‌الملل موسسه یونس امره نیز با ذکر این مطلب که دفاتر ما در تهران و قاهره، بزرگترین نمایندگی‌های موسسه یونس امره در جهان است، از مشترکات فرهنگی دو کشور در سه مقطع پیش از اسلام و پس از اسلام و دوران کنونی سخن گفت و افزود: در گذشته نه چندان دور، کتاب بوستان و گلستان سعدی، کتاب درسی دبیرستان‌های ما در ترکیه بوده است.

شعبان اوغلو، سپس به مصداق‌های اشتراکات فرهنگی دو کشور در عرصه‌های مختلف پرداخت و افزود: در آداب و رسوم، نوروز؛ در عزاداری‌ها، عاشورا؛ در موسیقی، آلاتی مانند تار و کمانچه؛ در هنر، خطاطی و تذهیب؛ در ادبیات، وزن‌های عروضی؛ و حتی در آشپزی، غذاهایی مانند کوفته و دلمه و...؛ همگی مواردی است که نشان از پیوندهای مشترک دو کشور ایران و ترکیه دارد.

معاون بین الملل موسسه یونس امره با بیان اینکه وقتی سعدی و یونس امره می‌توانند باعث نزدیکی کشورهای دورتر به ما شوند، چرا نباید باعث نزدیکی خود ما به یکدیگر باشند، افزود: ما با تاسیس رشته زبان و ادبیات فارسی در ۲۳ دانشگاه، اثبات کرده‌ایم که این موقعیت را درک کرده‌ایم.

بر اساس این گزارش، موسسه یونس امره از سال ۲۰۰۷ وظیفه گسترش زبان ترکی و فرهنگ و هنر کشور ترکیه در جهان را به عهده گرفته است. این موسسه به نام «یونس امره» شاعر قرن ۱۳ میلادی است که با سرایش شعر ترکی، از مخلوط شدن زبان ترکی با زبان‌های غربی و عربی، محافظت کرد.