به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ای تلویزیونی به نام «قرعه» به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری این شانس را دارد که به لیست سریال های منظور شده برای پخش تلویزیونی به مناسبت نوروز ۹۵ اضافه شود.

طی روزهای اخیر نام مجموعه های «دودکش۲»، «بیمار استاندارد»، «زعفرانی» و «ویلا» به گوش رسیدند و علی رغم اخبار پیش تولید و روند اجرایی هر یک از این آثار؛ به خاطر حاشیه های پیش آمده بر سر انصراف یک بازیگر، تولید «ویلا» به کارگردانی مرضیه برومند و تهیه‌کنندگی مهران مهام فعلا منتفی اعلام شد تا فضا برای رقابت سایر آثار بازتر شود.

سیروس مقدم هم که معمولا همه توقع تولید سری جدید «پایتخت» را از او دارند نامش با مجموعه ای دیگر کنار سریال سازان نوروز ۹۵ به گوش می‌رسد و از آنجا که محسن تنابنده و خشایار الوند درگیر نوشتن مجموعه «سنگ پا» هستند بعید به نظر می رسد مجموعه نوروزی «قرعه» با قلم این دو به رشته تحریر درآمده باشد.

از آنجا که مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی مشخص می کند کدام مجموعه از چه شبکه ای روی آنتن برود هنوز معلوم نیست سیروس مقدم که همیشه به شبکه یک سیما وفادار بوده کارش را روی آنتن می برد یا مجموعه ای با نام موقت «دودکش۲» ساخته محمدحسین لطیفی که فصل اول آن هم از همین شبکه پخش شده است.

به هر حال «زعفرانی» به کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی ایرج محمدی در شبکه ۲ جای قرص و محکم تری دارد و اگر به صلاحدید مسئولان، پخش «بیمار استاندارد» به زمان دیگری موکول شود باید دید شبکه های یک و سه چه برنامه هایی برای راضی نگهداشتن مخاطبانشان در ایام نوروز دارند.

«بیمار استاندارد» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه‌کننده مسعود ردایی ساخته می‌شود.