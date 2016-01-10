عوامل پشت دوربین «بیمار استاندارد» انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ردایی تهیه کننده سریال نوروزی «بیمار استاندارد» درباره روند ساخت و تولید آن گفت: با نگارش نیمی از فیلمنامه «بیمار استاندارد» توسط بهرام توکلی پیش تولید کار با سرعت آغاز شد. لوکیشن های این مجموعه نیز انتخاب و نهایی شدند که همه در تهران از جمله محله های انقلاب، پیروزی، بلوار ارتش و... قرار دارند.

وی از اتنخاب عوامل تولید «بیمار استاندارد» خبر داد و اسامی آنها را به شرح ذیل اعلام کرد: فرشاد گل سفیدی مدیر تصویربرداری، علی احمدی مدیر صدابرداری، عادل معصومیان دستیار کارگردان، علی جودی برنامه ریز، مجید گودرزی مدیر تولید، امیر شیبان خاقانی تدوین گر، مهناز غنی طراح لباس، گلرخ حقیقی طراح صحنه، مانی اسکندری طراح گریم، علی سعیدی مدیر صحنه، وحید شوکتی منشی صحنه، محمدرضا دلنوازی جانشین تولید، مجید لعل سنجیان مدیر تدارکات، ساناز بصیر دستیار برنامه ریز و حسام الدین خلوصی عکاس.

ردایی در پایان شروع تولید را اوایل بهمن پیش بینی و تصریح کرد: با اتمام نگارش فیلمنامه و پیوستن سعید آقاخانی به کار، تولید «بیمار استاندارد» با جدیت و نظم آغاز خواهد شد و امیدواریم لحظات شادی را برای مخاطبان تلویزیون در ایام نوروز رقم بزند.

سریال «بیمار استاندارد» درباره قهرمان داستان (بهنام) فردی تحصیل کرده رشته بازیگری است که با این شیوه درمانی درگیر می شود و وارد ماجراهایی می شود که تا به حال تجربه شان نکرده...

این مجموعه به نویسندگی بهرام توکلی و با کارگردانی سعید آقاخانی توسط مسعود ردایی در ۱۴ قسمت ۴۵ دقیقه ای برای پخش در نوروز ۹۵ تهیه و تولید می شود.