فیلم «در پیکر» با داستانی فراواقعی جلوی دوربین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم داستانی «در پیکر» به نویسندگی و کارگردانی مهدی آقاجانی با سرمایه گذاری استودیو فیلم «کفشدوزک» و در لوکیشنی در غرب تهران جلوی دوربین رفت.

این فیلم فضایی فرا واقعی و ذهنی را با تلفیق تکنیک رئال و جلوه‌های ویژه بصری ارائه می‌دهد که در آن بازیگرانی چون امیر شهاب رضویان، محمدمهدی کارت، مهدی شاهپیری، فرانک کلانتر، غزل میرزایی، مهری آل آقا، هانی حسینی، علیرضا آقالطیفی و باربد عطایی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«در پیکر» داستانی کوتاه از زندگی سوررئال مرد و زنی جوانی را روایت می‌کند که با تکنیکی متفاوت فیلمبرداری می‌شود و CGI نقش مهمی در این فیلم رئال دارد. داستان «درپیکر» براساس زندگی زن و مردی جوان روایت می‌شود که بسیار غیر معمول است و داستان در ادامه زیرساختی فلسفی روایت می‌شود.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: امیر حسین خوشبین، دستیار کارگردان و برنامه ریز: عباس جلالی یکتا، مدیرصدابرداری: علیرضا کریم نژاد، مدیر تولید: مهدی بیاتی، طراح صحنه و لباس: مهسا هدایتی، طراح چهره پردازی: علی شفیعی ثابت، منشی صحنه: شیرین شاهین، عکاس: نادر رضائیان، مدیر تدارکات: مصطفی روشن روان، ساخت دکور و آکسسوار: محمد راستگو، تصویربردار پشت صحنه: روح الله هاشمی، دستیاران فیلمبردار: احسان نادری، محمد زهی، ستار گودرزی، مسعود خراسانی، کوثر حیدری، دستیار صدا: نیما عزت، دستیاران، صحنه و لباس: مرضیه سید صالحی، پریا حسنی، ساخت ماسک: علی اسماعیل زاده، بهاره شفیق، کنترل پروژه: علیرضا آقالطیفی، مدیر روابط عمومی: الهام نادری فرید.

مهدی آقاجانی کارگردان فیلم‌هایی چون «شکستنی است»، «اینسان»، «گل و بلبل»، «آواز مینا» و انیمیشن‌ «مجلس آینه» است.