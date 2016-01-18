بانوی قایقران همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

محمد ضروری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت بانوی قایقران استان همدان به اردوی تیم ملی اظهار داشت: اولین مرحله اردوی تیم ملی رویینگ بانوان برای حضور دربازیهای آسیایی ساحلی ویتنام از اول بهمنماه در دریاچه آزادی برگزاری میشود.
وی افزود: با دعوت فدراسیون قایقرانی مریم کرمی از همدان در این اردو حضور خواهد داشت.
رئیس هیئت قایقرانی استان همدان بابیان اینکه در این اردوی آمادهسازی چهار قایقران حضور دارند که از ابتدای بهمنماه و به مدت دو هفته تمرین میکنند، گفت: بهناز مراد خانی بهعنوان مربی وظیفه هدایت این تیم را عهده خواهد داشت.
ضروری عنوان کرد: رویا عباسی از آذربایجان غربی، فرحناز عشقی و پریسا احمدی از زنجان و مریم کرمی از همدان نفرات دعوتشده به این مرحله از اردو هستند.
وی با اشاره به وضعیت رشته قایقرانی استان همدان بیان کرد: بیش از ۱۲۰ ورزشکار سازمانیافته در رشتههای مختلف قایقرانی در همدان فعالیت میکنند.
رئیس هیئت قایقرانی استان همدان بابیان اینکه هدف و برنامه هیئت قایقرانی استان همدان تربیت قایقران برای راهیابی به تیم ملی است، عنوان کرد: به دنبال کمیت ورزشکار سازمانیافته نیستیم و باید قایقرانان باکیفیت داشته باشیم.
ضروری با اشاره به وضعیت رشته قایقرانی در شهرستانهای استان همدان گفت: شهرستانهای کبودرآهنگ و ملایر دارای هیئت ورزشی در این رشته هستند.
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